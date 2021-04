Per què es deixa Twitter?

Les xarxes socials van arribar per quedar-se i ja formen part de la nostra vida. El sistema Android està a punt d'estrenar Club House, però avui parlarem de Twitter on l'alcaldessa Ada Colau va decidir deixar Twitter per fer millor política. Parlarem de Twitter amb l'Enrique Sanjuan expert en social media i director de l'agència digital community internet a Barcelona.

-Què està passant amb Twitter?

És una de les xarxes socials més antigues i més actives avui dia en el panorama de social media. És sobretot activa en l'entorn polític tant com a partits, persones i grups. Donen la seva opinió d'una manera molt clara i directa hi ha vegades orientada a aconseguir objectius. La resta de xarxes no es presta això per la tipologia de la xarxa amb missatges curts i directes.

-Per què un polític decideix deixar Twitter?

Des del punt de vista de la comunicació entenc què és una estratègia i una mala decisió perquè abandonar amb un compte de Twitter amb 1 milió d'usuaris és un gran poder de comunicació que té a les seves mans davant de la ciutadania de Barcelona. Per mi ha dimitit d'una responsabilitat de lideratge en l'àmbit de comunicació que no em sembla encertat en un líder amb un càrrec com el que té a Barcelona.

-Pot arribar un punt en què afecti la moral?

És normal que si fan un tuit i reps moltes crítiques et poguí afectar a la moral, però en el món de la política i dels representants dels ciutadans, quan assumeixen una responsabilitat d'un càrrec públic, no pots governar sense comunicar el que estàs fent o no influeixes de la mateixa manera.