Per què creix el negacionisme a Catalunya?

Ja són molts els països europeus que estan prenent mesures per tallar l'òmicron. Tot i això, no tots els ciutadans estan per la tasca d'acatar aquestes restriccions, i milers d'ells inunden els carrers de les diferents capitals d'Europa per protestar contra l'exigència dels certificats de vacunació per entrar a certs llocs o les restriccions de viatges imposades pels governs. Malauradament el fenomen del negacionisme cada cop creix més a Europa, per saber perquè està passant parlarem amb l'investigador del departament de psicologia de la universitat de Girona i institut de recerca de qualitat de vida, Xavier Oriol.



- D'on surt aquest fenomen?



Hem d'entendre primer com actua el nostre cervell per entendre aquest fenomen. El nostre cervell necessita donar explicació a les coses que han de passar, és a dir, l'ésser humà a diferència de la resta d'animals, tenim una gran capacitat de pensar cap al futur (la capacitat de planificació). Per què ho fa? Probablement, perquè l'objectiu principal és la supervivència. En una situació de molta incertesa a escala mundial, això provoca que el cervell intenti buscar alguna explicació i en moltes ocasions el que succeeix és la no acceptació del fenomen i és el que ajuda d'alguna manera a mantenir l'equilibri i la calma, és a dir, el negacionisme és una estratègia per no acceptar un fenomen determinat i d'aquesta manera el sistema nerviós busca una explicació que pot ser raonable o no en l'àmbit científic, però que d'alguna manera ens ajuda a mantenir una certa calma.



- És curiós que la tendència d'aquest fenomen vagi en augment després de demostrar que les vacunes funcionen.



Sí, aquí ja entrem a les xarxes socials. Si generes un argument determinat, el que acabaràs buscant són les persones que ho puguin validar. Normalment, a través de les xarxes socials parlem amb gent que tenen gustos similars als nostres o que pensen d'una forma similar i això valida encara més el nostre argument inicial.