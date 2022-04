Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les tres curiositats, molt nadalenques, escollides per avui:

-Per què cada any la Setmana Santa cau en una data diferent?

Qualsevol pot, en virtut d'aquesta fórmula conèixer amb anticipació la data de la Pasqua de cada any. En primer lloc hem de trobar el equinocci vernal o primer dia de primavera en un calendari que inclogui les fases lunars. Tot seguit busquem al fet que dia li correspon la primera lluna plena després de l'entrada de la primavera. La Setmana Santa caurà just el diumenge següent.

-L'origen de l'expressió ‘donar la llauna’ i la seva relació amb la Setmana Santa

Durant la Setmana Santa i davant el costum de no realitzar-se tocs de campana, pel fet que per tradició aquestes emmudeixen durant els dies centrals d'aquest període litúrgic (del Dijous Sant al Diumenge de Resurrecció) es convocava als feligresos a acudir als sants oficis a través de les "matracas", cosa que es convertia en eixordador, molest i repetitiu.

-Quin és l'origen de l'expressió ‘La processó va per dins’?

Quan les processons no eren possibles per les adversitats meteorològiques aquestes acabaven realitzant-se donant tornades per l'interior o claustre del convent o temple religiós on es guardaven les imatges.

Això va donar origen a l'expressió ‘La processó va per dins’.

Escolta com Alfred López ens explica amb detall aquestes històries en l'àudio.





