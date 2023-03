No plou com ha de ploure i les restriccions a l'aigua de boca s'afegiran a les ja existents a l'agricultura i indústria per això cal optimitzar els recursos hídrics que tenim. Dues agències són les destacades per controlar i aconsellar què fer i com fer-ho, l'ACA (agència catalana de l'aigua) a on pot consultar l'estat de les reserves d'aigua i restriccions i l'ICRA (institut català de recerca de l'aigua).

Per què buidar el pantà de Sau?

Quan queda poca aigua en un pantà, pot ser beneficiós traspassar part d'aquesta aigua a un altre pantà perquè ajuda a equilibrar la distribució del recurs hídric a la regió.

Això pot ser especialment important si hi ha altres cossos d'aigua pròxims que també estiguin experimentant baixos nivells d'aigua. El transvasament pot ajudar a evitar que s'esgoti completament el pantà i mantenir un subministrament d'aigua adequat per a l'ús humà i per a mantenir la vida aquàtica a la regió.

D'aquí la intenció d'enviar l'aigua del pantà de SAU cap a Susqueda.

Com és lluita contra la sequera?

Quant a la sequera, és un fenomen natural que ocorre quan hi ha una disminució significativa en les precipitacions i la disponibilitat d'aigua en una àrea determinada. La sequera pot tenir greus conseqüències per al medi ambient i per a la vida de les persones i els animals que depenen de l'aigua per a sobreviure.

Per a combatre la sequera, es poden prendre diverses mesures. Entre elles es troben:

-La conservació de l'aigua, com l'ús de tecnologies més eficients en l'ús de l'aigua en l'agricultura i en les llars, així com la promoció de l'ús de sistemes de reg per degoteig i la captació d'aigua de pluja.

-La reutilització de l'aigua, mitjançant el tractament i la purificació d'aigües residuals per al seu ús en l'agricultura i en la indústria.

-La implementació de polítiques i regulacions que promoguin la gestió sostenible de l'aigua i la conservació dels recursos hídrics.

-La construcció d'infraestructures per a la gestió de l'aigua, com a preses i embassaments, que permetin emmagatzemar l'aigua durant els períodes de pluja i alliberar-la gradualment durant els períodes de sequera.

-La promoció de pràctiques agrícoles sostenibles i la diversificació dels cultius, per a reduir la pressió sobre els recursos hídrics i augmentar la resiliència dels sistemes agrícoles enfront de la sequera.

La gestió sostenible de l'aigua és clau per a fer front a la sequera i garantir un subministrament adequat d'aigua per a les necessitats humanes i per a la supervivència dels ecosistemes aquàtics.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el professor de la UdG i invertigador de l'ICRA, Sergi Sabater (àudio).