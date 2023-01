Per què apujar el preu dels diners controla la inflació?

L'augment del preu del diner, o la taxa d'interès, és una de les eines més comunes que utilitzen els bancs centrals per a controlar la inflació.

La inflació es refereix a l'augment generalitzat i continu dels preus dels béns i serveis en una economia. Si la inflació es desborda, pot tenir un impacte negatiu en l'economia i afectar les persones i empreses.

Quan els bancs centrals augmenten la taxa d'interès, fan més car per a les persones i les empreses prestar i manllevar diners. Això pot dissuadir a alguns de manllevar diners, la qual cosa redueix la quantitat de diners en circulació en l'economia.

Amb menys diners en circulació, hi ha menys demanda pels béns i serveis, la qual cosa al seu torn redueix la pressió sobre els preus.

Un altre efecte d'augmentar la taxa d'interès és que fa més atractiu per als inversors guardar els seus diners en lloc de gastar-ho. Si hi ha menys diners disponibles per a gastar, això també pot ajudar a reduir la pressió sobre els preus.

En general, augmentar la taxa d'interès és una forma efectiva de frenar la inflació a curt termini. No obstant això, també pot tenir alguns efectes negatius a llarg termini.

Per exemple, pot fer més difícil per a les persones i les empreses obtenir préstecs, la qual cosa pot frenar el creixement econòmic. També pot augmentar el cost de la vida per a les persones que tenen deutes a interès variable, com les hipoteques.

En conclusió, l'augment del preu del diner és una eina efectiva per a controlar la inflació a curt termini, però també pot tenir efectes negatius a llarg termini. Els bancs centrals han de considerar acuradament els pros i els contres abans de prendre qualsevol decisió sobre la taxa d'interès.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat professor d'economia de la UAO CEU, Alejandro Gisbert (àudio).