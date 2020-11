Un 10 per cent de la població no pot pagar el rebut de la llum, l'aigua o el gas

Més de 3.000 organitzacions i moviments socials han presentat al Ministeri de Transició Ecològica un manifest per reclamar al govern espanyol una nova moratòria en els talls de subministraments bàsics com aigua, llum i gas. Recorden les conseqüències econòmiques de l'actual estat d'alarma, les recomanacions de quedar-se a casa i que s'apropa l'hivern.

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb María Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobreça energética.

Durant el mes d'octubre les famílies que no han pogut fer front a les factures mentre estava en vigor la moratòria han començat a rebre cartes d'avís de tall per part de les empreses de subministraments bàsics. A més, moltes d'aquestes llars, tot i haver intentat regularitzar el subministrament perquè volen pagar les seves factures, han rebut una negativa al respecte per part de les grans companyies subministradores.

Precisament aquesta setmana es feien públiques les dades de l'increment exponencial dels beneficiaris del bo social. Des de l'abril de 2018 fins a l'abril de 2020 s'ha passat de 449.267 llars acollides (per a les organitzacions signants "una xifra ridícula") a 1.311.662, és a dir, un 191% més de beneficiaris. Però, a més, des d'abril de 2020, amb la nova via d'accés a l'abonament social, hi ha hagut més de 200 llars noves al dia acollides a aquesta mesura.

Per a les entitats, la prohibició de talls és una mesura de mínims i és inacceptable que no es prorrogui. Originalment, estava recollida en el reial decret-llei 8/2020, però al juliol es va decidir ampliar la protecció fins al 30 de setembre i no ha estat renovada novament. Tot i que el Consell de Ministres ha donat llum verda a l'extensió de la cobertura del bo social elèctric amb la introducció de nous supòsits, les organitzacions afirmen que "el bo social és una mesura que no ofereix solucions reals a les persones que pateixen la pobresa energètica, atès que moltes d'elles segueixen sense poder fer front a les seves factures, tot i comptar amb els corresponents descomptes". A més, no cobreix les factures de gas ni d'aigua, augmentant el grau de desprotecció d'aquestes famílies.