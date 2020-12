A Migdia Cope Catalunya i Andorra ens fem ressò de la campanya que engegarà el govern municipal de Barcelona, per augmentar la voluntat de vacunar-se entre els ciutadans, donat que un 27 per cent dels barcelonins, no estan disposats a vacunar-se de la covid-19. La majoria dels barcelonins està disposat a vacunar-se de la covid-19, un 70 %, segons el Baròmetre municipal del segon semestre de l'any, però d'aquests, només un 37,5 % assegura que ho farà. Ara bé, un 12 % té clar que no es vacunarà, i un altre 15 %, no ho veu provable. És a dir, un 27 % de ciutadans creu que no es posarà la vacuna. Aquestes xifres preocupen el consistori, ja que consideren que són xifres molt baixes. Les dones i els més joves són els més reticents a vacunar-se. Per això, des del govern han anunciat que engegaran una campanya "que arribi a tots els racons de la ciutat per fer créixer el percentatge de persones que es vacunaran", explica la regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa. "Vacunar-se no és un acte individual, és un acte col·lectiu per aconseguir la immunitat de la població i protegir la gent que ens envolta". També en destaca que més de la meitat de les dones que viuen a Barcelona creu que la seva salut ha empitjorat per la situació que es viu amb la pandèmia, un 53 %. En el cas dels homes, en canvi, són un 34 %. Tarafa ha recordat que són les dones les que es fan més càrrec de les cures de les persones i això també afecta en la seva salut i la percepció que en tenen. A més, les franges d'edat que perceben més deteriorament de la salut són els ciutadans de més de 55 anys, seguits dels més joves enquestats, d'entre 18 i 24 anys. Durant la pandèmia, el que més neguit ha generat a la població barcelonina ha estat la salut de les persones estimades, seguit del patiment per la seva vida i de la situació econòmica.