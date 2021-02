Un 12 per cent dels artistes del carrer han de plegar a causa de la panmdèmia

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, parlem de la situació dels artistes del carrer durant la pandèmia. Ho fem amb la Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla. Els artistes de carrer, un altre col·lectiu en risc a causa de la situació provocada per la pandèmia. Un 70% cobren menys de 500 euros al mes. Ho diu un informe publicat per la Fundació Carulla que també destaca que un 20% d'aquests creadors no perceben cap ingrés per les activitats artístiques que sí que podien fer abans de l'inici de les restriccions per la Covid-19. L'estudi també apunta que un 12% dels artistes ja han abandonat la professió i que el seu bagatge no es tradueix en una millora de la seva situació professional. El col·lectiu més afectat per aquesta situació són els artistes que es dediquen a les arts escèniques, un 63%, però el descens en les activitats musicals també ha estat considerable. A banda, la recerca descobreix que els creadors joves, amb edats compreses entre els 18 i els 24 anys, són els que més han patit les conseqüències de la crisi. Segons la Fundació Carulla, aquests perjudicis provocats per la pandèmia seran molt difícils de recuperar. La iniciativa sorgeix després que la Fundació Carulla va impulsar un programa d'ajudes als creadors de nom SOS Cultura. Al seu web expliquen que l'afluència va ser tal que van fer un pas endavant per associar-se amb altres entitats i visibilitzar la situació del sector. L'informe és el resultat d'una investigació conjunta amb el col·lectiu Street Art Manifesto i l'Associació Plataforma Arts de Carrer en què han preguntat per la seva situació a 300 creadors en actiu.