Pendents de l'aprovació de la nova llei del lloguer

Avui volem parlar del tema del control de lloguers. Estem pendents de l'aprovació de la proposicióde llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes de lloguers. Avui volem saludar a la Montse, directora del departament jurídic del col.legi oficials d'agents de la propietat inmobiliària de Barcelona. Li preguntem què passarà quan s'aprovi aquesta mesura: "Aquesta mesura tindrà una important incidència en el mercat. Nosaltres entenem que una incidència negativa. Ningú es questiona el dret a l'accés a l'habitatge. Ningú qüestiona que els col.lectius més desfavorits rebin ajudes de l'Estat. El problema és que ara mateix aquesta mesura està carregant exclusivament en l'àmbit privat la possibilitat d'accedir a un habitatge. Això incideix en el mercat, i això farà que molts propietaris que fins ara complementaven els seus ingresos amb aquestes rentes, deixin de llogar el seu pis i busquin segurament vendre el seu patrimoni. Això farà disminuir els pisos en lloguers. El principal problema és que no hi ha producte, no hi ha pisos per llogar, i com a qualsevol mercat l'escasetat de producte fa que pugin els preus. Sens dubte hauria d'anar un parc de vivendes més amplis, que ajudaria que aquests col.letius més vulnerables puguin tenir un millor accés a la vivenda, en bones condicions. No creiem que aquesta proposició quan s'aprovi limitarà el preu del lloguer. A curt termini segur. Hi ha uns paràmetres que han de funcionar, i segur que limitarà el preu dels lloguers. Hi una banda alta i una banda baixa en la que podràs llogar el teu pis. Però hi ha molts elements que no estan reflectits en aquests índex.