Pel.lícules pel cap de setmana

Aquestes son les pel.lícules que ens recomana Víctor Esquirol, crític de Otros Cines Europa.

"El castillo ambulante"

Sophie té 18 anys. Treballa sense descans a la botiga de barrets que mantenia el seu pare abans de morir. En un dels seus poc freqüents passejos per la ciutat, Sophie coneix al mag Howl. Howl és un jove amb poders extraordinaris i extremadament seductor. Sense embrago, a Sophie li fa l'efecte que Howl amaga alguna cosa.

La trobada entre Sophie i *Howl no ha passat desapercebut per a la Bruixa de les Landes, qui odia visceralment a Howl. Quan Sophie torna a la botiga, la Bruixa, fent-se passar per una clienta, l'enganya i la fetilla, transformant-la en una anciana de 90 anys que no pot revelar la seva veritable identitat.

"demasiado viejo para morir joven"

Una tràgica nit, la vida de Martin Jones, un ajudant de xèrif del comtat de Los Angeles, salta per l'aire i es veu obligat a entrar en un món clandestí i letal de soldats del càrtel, assassins yakuza i justiciers misteriosos. No trigarà a veure's immers en una odissea surrealista d'assassinat, misticisme i venjança mentre li aguaiten els seus antics pecats.

"Un minuto de gloria"

Quan Tsanko Petrov, un treballador del ferrocarril, es troba un milió de levs en les vies del tren, decideix retornar la totalitat de l'import a la policia. L'Estat li recompensa per això amb un nou rellotge de polsera... que aviat deixa de funcionar. Mentrestant, Julia Staikova, cap de relacions públiques en el Ministeri de Transport, perd el seu vell rellotge. Així comença la lluita desesperada de *Petrov perquè li retornin no sols el seu vell rellotge, sinó també la seva dignitat.

Gaudiu del cinema aprofitant el confinament!