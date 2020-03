Patricia y Eduardo: Confinados con 11 hijos

Dejadme que os cuente la historia de una mamá que es joven, psicóloga, y en su casa tiene 11 camitas. No se llama Blancanieves, se llama Patricia. Una de esas camitas, pequeñita, es de un niño que tiene un año, y las 10 camitas restantes están ocupadas por niños y niñas. Esta es la historia de Patricia Díez, psicóloga y madre de 11 hijos. ¿Os imagináis una casa con una mamá, un papá y once hijos? Obviamente Patricia debe aplicar técnicas psicológicas para que al menos ella y su marido no acaben exhaustos teniendo que cuidar a 11 niños.



"La más pequeña de mis hijas, Mónica tiene 1 año, y la mayor tiene 13. Vivimos en Sant Cugat. El hecho de ser psicóloga no sé si me ayuda o no a cuidar a mis hijos. Quizá en parte sí, supongo que todo suma, además soy hija de psicóloga y de ella he aprendido muchas cosas. Pero al final siempre se es madre antes que psicóloga. Mi marido, Eduardo, también me ayuda mucho, por supuesto". Nos explica.



Patricia ha hecho pública una carta con algunos consejos, concretamente 12 pautas: "Después de la pandemia de Coronavirus vendrá una pandemia de salud mental: Mucho estress, problemas que la gente tiene al estar encerrada en casa, y todos sabemos que esta situación no va a durar 15 días, sino bastante más. Y por eso he intentado dar unas pautas para encontrarse mejor y vivir mejor esta situación" comenta Patricia, "Salir adelante es un reto con 11 hijos, pero se va haciendo. No nos asusta el trabajo, trabajamos mucho, y no me considero ninguna heroína. Sí que recibimos alguna ayuda, y el secreto está en priorizar, decidir en qué se gasta y en qué no".

Organizar una casa con 11 niños confinados es demostrar una capacidad de organización que ya muchos quisieran para sí.