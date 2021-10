El “passeig de gurmets” torna al passeig de Gràcia

El festival Passeig de Gurmets, impulsat per l'Associació del Passeig de Gràcia, torna del 14 al 24 d'octubre perquè els amants de la gastronomia puguin descobrir les tendències culinàries del passeig a preus especials durant deu dies.

Després de posposar la seva última edició a causa de l'estat d'alarma motivat per la pandèmia mundial de la Covid-19, Passeig de Gurmets torna amb força per a oferir a tots i totes les amants de la gastronomia el millor de la restauració del Passeig de Gràcia. L'eix amb més estrelles Michelin d'Espanya reuneix de nou els seus xefs per a encendre els fogons i celebrar una edició que posi en valor l'ofereix culinària de la zona. Carme Ruscalleda, Martín Berasategui o Nandu Jubany són alguns dels xefs d'aquesta edició que destaca per les ganes i il·lusió de tornar a gaudir en els restaurants.

En paraules de Luis Sans, president de l'Associació del Passeig de Gràcia, (àudio) “aquesta edició és molt especial perquè sabem que el públic l'està esperant amb moltes ganes. Per part nostra, només desitgem que tots els barcelonins i barcelonines tornin als restaurants del nostre preciós Passeig de Gràcia i els facin seus, com ja van fer en les anteriors i reeixides edicions de Passeig de Gurmets”.

Les activitats

La Ruta de Platerets per 7 € ofereix diferents propostes amb cervesa Estrella Damm o cava Juvé & Camps, inclosos. El platet, que no tapa, és una mitja ració més abundant de l'habitual que permet al comensal gaudir de tots els sabors en diverses bocades.

Els Menús Degustació per 50 € ofereixen una experiència més àmplia per a gaudir en la taula, incloent cervesa Estrella Damm. Com a novetat enguany, per 15 € més, es podrà realitzar el mateix menú amb una proposta de maridatge exclusiva signada per la D.O. Cava. Una proposta completa que posa en valor el ritual d'un menú degustació de principi a fi amb una selecció de Caves que destaquen i intensifiquen les creacions dels xefs, demostrant la seva gran versatilitat en la taula.

Les nits A 4 mans també tornen. Es tracta de celebracions exclusives on els xefs del *Passeig de Gràcia conviden a altres amics xefs a cuinar junts en una vetllada única. Aquesta és l'activitat més especial perquè només ocorre durant una nit concreta.

Per part seva, les Experiències Gurmet són les activitats gratuïtes o de pagament que ofereixen els establiments per a divulgar la gastronomia des d'un enfocament cultural. Es tracta de classes, xerrades, tallers i concursos que obren les portes dels restaurants per a conèixer-los des de dins. Entre les activitats destaquen els tallers de cocteleria, concursos estil Masterchef i altres.