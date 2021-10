Passat un any. Podem dir quina és la millor vacuna?

En aquest moment tenim la vacunació contra la covid-19, la incorporació de la segona dosi a aquelles persones que s'han vacunat amb Janssen i com cada any, la grip afecta milers de persones al nostre país per la qual cosa el Ministeri de Sanitat ja ha llançat la campanya. L'any passat la grip no va tenir un impacte gaire significatiu a la societat gràcies a les mesures derivades per la COVID. Ara amb l'aixecament de moltes restriccions i mesures, és més probable que els casos de contagiats per la grip pot augmentar significativament. La vacunació és la mesura més eficaç per prevenir la grip i les complicacions. En el programa d'avui parlarem amb el vicepresident de l'associació de vacunologia espanyola, Doctor Ferran Moragallop.



- Per què s'ha reduït aquest any la xifra de vacunació contra la grip?



És inexplicable, però l'any passat va haver-hi un increment important en aquesta cobertura vacunal. La grip és una malaltia que està infravalorada, pot tenir unes conseqüències molt greus i a partir dels seixanta-cinc anys és un factor de risc considerable.



- Hi hauria algun problema si es combina la tercera dosi de reforç amb la de la grip?



En absolut, s'ha demostrat fa unes setmanes en assajos clínics amb vacunes de Pfizer , moderna o AstraZeneca combinades en el mateix moment amb la vacuna de la grip i no té cap repercussió de cara a la immunitat, és a dir, les persones tenen la mateixa resposta immunitària que quan aquestes vacunes s'administren per separat. També és molt crucial destacar que no augmenten els efectes secundaris de les vacunes, tant de tipus local com de general com pot ser una mica de febre o cansament.



- Janssen vol posar una dosi de reforç perquè és menys efectiva la seva monodosi?



En realitat no és una vacuna d'una dosi, seran necessàries dues dosis. El mateix laboratori ja ho va considerar després de l'autorització de la vacuna d'una sola dosis i els seus resultats, ha obtingut una eficàcia menor que les altres.