A partir de l'1 de desembre les operacions de passatgers es faran en el la terminal 1 del Prat

La demanda actual de vols, a l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, ha fet que a partir de l’1 de desembre les operacions de passatgers es concentrin a la Terminal T1 a Migdia Cope Catalunya i Andorra ens hem assabentat de la notícia, la base de la qual, és optimitzar la gestió de les operacions durant la pandèmia. El trasllat de les aerolínies s'iniciarà a partir del 19 de novembre i està previst que finalitzi l'1 de desembre. Les companyies més afectades per aquest canvi seran Ryanair, Easyjet i Wizz Air, les tres companyies que operen més vols a la T2. La mesura afecta un total de 49 empreses entre les quals es troben altres noms com Aer Lingus, Transavia o Volotea. A la terminal també opera Norwegian, però l'aerolínia noruega ja va anunciar que suspenia els seus vols a Barcelona fins al febrer. Fins abans de la pandèmia, Norwegian estava present a l'Aeroport del Prat amb trajectes de mitja i llarga distància, sobretot als Estats Units, però arran de la crisi pel coronavirus, la companyia ha admès que es troba en una «situació complexa» després que el govern noruec hagi denegat més ajuda financera per fer front a l'impacte de la covid-19, que ha reduït l'activitat de l'aerolínia sota mínims arran de les restriccions de mobilitat. Aquesta operació implica la reobertura dels mòduls C i E de la T1, fins ara inoperatius arran del descens del tràfic aeri provocat per la pandèmia. Un cop completada la reorganització, els mòduls A, B i C acolliran els vols de l'espai Schengen, mentre que els mòduls D i E seran per les operacions fora l'espai Schengen. Des d'Aena recomanen que, durant els pròxims dies, els usuaris consultin la informació que els proporciona cada aerolínia i la web de l'aeroport per veure si el seu vol ha patit algun canvi.