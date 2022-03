Part del sector del taxi convoca una marxa lenta

El sector del taxi s'uneix als transportistes per protestar contra la pujada del preu dels carburants provocada per la guerra a Ucraïna. Élite Taxi ha convocat una marxa lenta des de la Terminal 1 de l'Aeroport del Prat de Llobregat fins al Parlament de Catalunya pel dimecres 23 de març per la pujada del preu dels carburants.



Recordem que l'escalada dels carburants ha provocat que el preu de la gasolina hagi augmentat un 56% des del 2021, davant del 70% que ha pujat el gasoil. De fet, durant aquesta setmana el preu del dièsel ha rondat els 1,85 euros per litre, mentre que el de la gasolina ha superat els 2 euros. Aquest divendres, el preu de la gasolina sense plom 95 se situa a 1,81 euros el litre i el de 98 a 1,94 euros. El gasoil A se situa a 1,79 euros el litre, mentre que l'A+ se situa a 1,86 euros. Parlarem amb el portaveu d'Élite Taxi, Albert Álvarez



- Com serà la marxa lenta de demà?



A la marxa de demà hem convidat els nostres companys els transportistes, ja que aquest problema ens afecta a tots. És un escàndol ,estem tots molt cansats i finalment parlem del mateix. Es tracta de multinacionals que ens tenen retinguts i ara resulta que els hidrocarburs estan a uns preus inviables, ens estan deixant sense oxigen i sembla sé que res els atura. Encara ens preguntem quina classe de vida estem vivint quan els intermediaris com Uber i Cabify es fiquen a dins de les nostres vides i no ens deixen respirar. Estem en un carrer sense sortida, en el cas del taxi tenim unes tarifes estipulades que es revisen cada any i no podem fer una gran pujada perquè som un servei públic, però es compensa d'una altra manera.



- Quin percentatge de la flota funciona hidrocarburs?



El 80% de la flota està entre híbrids i gasoil, d'aquest últim no sé si queda a un 40% que acabarà eliminant-se durant els propers dos o tres anys i pràcticament serà residual. De totes maneres el gas també està al mateix preu. Encara ens fem creus en el món que vivim, ens cobren diners fins i tot per respirar i els que no paren d'anar darrere teu, si no pagues, són els bancs.