El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac restringirà l'aparcament i fomentarà el transport públic

Un estudi de mobilitat que s'ha realitzat el parc de Sant Llorenç del Munt proposa ampliar el transport públic i restringir les zones d'aparcament. Parlarem d'aquest suggeriment amb l'Àngel Miño director del parc.

Si volem conservar els parcs naturals i que hi hagi el mínim impacte, una restricció sobre els vehicles privats seria aconsellable?

És evident que les poblacions urbanes i que són molt nombroses als voltants de Barcelona necessiten espais lliures, beneficiosos per la salut i que produeixen satisfacció. Som tanta gent en uns espais tan reduïts que es produeixen aglomeracions, des de fa temps estem treballant en el transport públic per mirar de rebaixar les bosses d'aparcament privat en els eixos d'accés al parc.

Quin impacte té un excés de vehicles en el parc natural?

Té diversos impactes, un és l'impacte ambiental, el segon la qualitat de la visita com la gent continua parlant o cridant i en tercer lloc té impacte sobre els camins en plantes i animals.

Aquesta situació ha estat així sempre?

S'ha anat incrementant, però és una constant, hem passat de 80.000 anuals a ser 160.000 anuals. La freqüentació en els parcs en els darrers anys a humanitat no només en aquest sinó que en tots els parcs per la necessitat de la societat de gaudir d'espais naturals i amb més llibertat.

Aquest informe també reflecteix que quan parlem de vehicles mal aparcats amb tots els riscos que comporta per la seguretat viària, poden arribar a sobrar 500 vehicles mal aparcats com per exemple els vorals de la carretera.

Per la zona de Matadepera, tenim tres aparcaments amb una capacitat de 250 vehicles ben aparcats, la resta a la carretera i hi ha uns 400 vehicles, sobretot en caps de setmana de primavera i tardor.