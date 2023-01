La paradoxa social dels joves

El local Pampara Tardes, en el focus mediàtic per un vídeo polèmic d'adolescents ballant 'perreo', no disposa de la llicència corresponent per a actuar com a discoteca.

Segons ha confirmat l'Ajuntament de Barcelona, el local amb denominació comercial Associació Oasis Cultural té en l'actualitat obert un expedient de cessament de l'activitat.

L'expedient es va obrir arran d'una inspecció de la Guàrdia Urbana el juny del 2022 en què es van constatar diversos incompliments, com ara que l'activitat que s'hi fa és diferent de l'autoritzada.

Segons el consistori, el local disposa d'una llicència d'oficina no oberta al públic i sense servei a la indústria.

D'acord amb la informació publicada per TV3, la mateixa discoteca va publicar al compte oficial de TikTok un vídeo d'un grup de noies adolescents arrepenjades a la barra ballant 'perreo' movent el cul davant de diversos nois. Les imatges han generat polèmica per un ball que es considera sexualitzat i amb menors d'edat participant-hi. Des de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn, Fecalon, han denunciat a les xarxes socials que fets com aquests passen quan es fan esedeveniments per part de no professionals, sense les llicències pertinents ni les condicions de seguretat i han remarcat que l'espai no és una discoteca. La patronal reclama a les administracions més control d'aquest tipus de festes o esdeveniments. Però quin missatge estan assimilant? Cau davant les cançons de "*perreo" tot l'esforç realitzat per a educar sobre les relacions afectives igualitàries?. A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el professor del departament de psicologia de la UdG, Joan Roa (àudio).