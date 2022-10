El paper clau de la connexió entre docents i alumnes

Avui és el dia mundial del docent. A Catalunya feia molt de temps que els docents no estaven tan emprenyats, només cal recordar les darreres vagues i la posada en comú de tots els sindicats de professors. Per saber en quin moment estem a l'educació, parlarem amb la professora dels graus d'Educació i investigadora del grup TRIVIUM de la Universitat Abat Oliba CE, Franciele Corti.



- Com esta el món de docència?



Estem en un moment difícil i complexa però també ho podem veure com un moment d'oportunitats com per exemple repensar l'educació i que volem de l'Escola del futur.



- Fa la sensació que amb tants canvis no dóna temps per adaptar-se.



La veritat és que han estat molts els canvis però hem de pensar que la situació està perquè les noves metodologies existeixen els nous currículums també i al cap i a la fi al mes d'important som les persones que estem allà els professors i estudiants. Ei què fem dins de l'aula ja estigui a l'escola o a la universitat és el que realment importa. Sí que hem de conèixer el currículum i les competències o les noves maneres de vàlua això és més que evident però el mes d'important sempre serà la relació que puguem tenir entre professor i estudiant a dins d'una aula.



- Creus que la base és la connexió entre els docents i els estudiants?



Des del meu punt de vista crec que és el més important. De vegades la gent em pregunta si és més factible una metodologia o una altra i sempre dic el més important a la vida és com ens relacionem uns amb els altres i realment un estudiant el que s'emporta al final de la seva vida és el fet de que un professor cregui en nosaltres o que en aquell moment va estar atents a les nostres necessitats.