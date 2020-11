¿La pandemia ha trastocado el sueño de los catalanes?

Cataluña afronta la segunda ola de la pandemia y uno de los efectos más invisibles en nuestra sociedad -pero que pasará factura- es el notable descenso de la calidad del sueño entre los catalanes. La situación de incertidumbre que estamos viviendo desemboca en un aumento de niveles de estrés y preocupación constante por el trabajo y la salud, lo que conlleva alteraciones en nuestra rutina de sueño y desencadena graves consecuencias en nuestro bienestar físico y también emocional. Hoy en Migdia Cope Catalunya i Andorra hemos hablado de la primera càtedra del sueño con el doctor Alejandro Guilén Riquelme, coordinador del Laboratorio del Sueño de la Universidad de Granada. LOMONACO, marca líder en descanso y preocupada por la situación actual, ha puesto en marcha la primera Cátedra del Sueño junto a la Universidad de Granada para estudiar cómo están cambiando las rutinas de sueño entre los catalanes debido al Covid-19 y arrojar luz sobre la importancia de contar con una buena higiene de sueño para sobrellevar, de la mejor manera posible, la pandemia tanto a nivel físico, como emocional. El laboratorio del sueño ha detectado 5 cambios que la pandemia ha provocado en el sueño de los catalanes: 1. La hora de acostarse se ha modificado: un 42% de los catalanes se acuestan más tarde más tarde que antes de la pandemia y la mayoría coincide en que se acuestan después de las 00:00 horas. 2.La alarma suena antes: el 71% de los catalanes ha cambiado su hora de levantarse y un 43 % ha adelantado la alarma y se despierta ahora antes que previo a la pandemia. 3. Ahora nos despertamos más por la noche: el estudio confirma que, debido a la pandemia, un 29% de los catalanes se despierta más durante la noche. 4 . La calidad del sueño es peor: el 34% de los catalanes afirma dormir peor desde que llegó la pandemia y, por tanto, no está satisfecho con su calidad del sueño.5. Mayor somnolencia durante el día: el 34% de los catalanes afirma tener más somnolencia durante el día. Una peor higiene del sueño de manera sostenida en el tiempo produce que durante el día nos encontremos con menos energía para afrontar la jornada y una sensación de cansancio constante. El Dr. Alejandro Guillén Riquelme, afirma que “el sueño nos permite no solo descansar físicamente, sino también tener un reposo mental y emocional. Dormir peor influye negativamente, por ejemplo, sobre el estrés y en nuestra respuesta al mismo. Pero no solo esto, sino que es importante conocer que muchos de los trastornos mentales como ansiedad o depresión se vinculan con alteraciones del sueño, ya que provoca la aparición de estados emocionales negativos”.