La pandèmia també redueix els transplantaments i les donacions a Catalunya

La consellera de Salut de la Generalitat Alba Vergés, ha precisat que aquest 2020 s'han reduit els transplantaments un 23% (997 intervencions) i les donacions un 29,2% (267 donants cadàvers) respecte l'any anterior a conseqüència de la pandèmia de coronavirus.

No obstant això, després d'una progressió molt bona de transplantaments i donacions, Catalunya se situa amb xifres de l'any 2015b en el cinquè any amb més intervencions d'aquest tipus.

La primera onada de la pandèmia, va ser catalogada de gran desastre per falta de llits de crítics amb la unitat de cures intensives plenes, els professionals dedicats exclusivament a la Covid-19 i el mateix risc del pacient transplantat.

Així mateix, s'ha aconseguit un "màxim històric" en transplantaments pediàtrics amb 54 intervencions. En concret, s'han realitzat 677 transplantaments renals, 23,2% menys que el 2019; 188 transplantaments hepàtics, un 4,6%; 36 transplantaments cardíacs, un 48,6% menys, 73 transplantaments pulmonars, un 39,2% menys i 23 transplantaments pancreàtics, un 14,8% menys que l'any anterior.

Pel que fa les donacions, hi ha hagut un total de 378 donants dels quals 267 han estat donants cadàvers i 111 donants vius in el Banc de Aang i Teixits ha distribuït 13.133 unitats de teixits.

També es destaca que un 84% de famílies, han donat el seu consentiment per la donació, una xifra que es considera esplèndida amb la pandèmia.

Les llistes d'espera per una transplantament han baixat fins als 1.073 pacients a causa dels pocs nous pacients i la poca acitivitat de les consults externes i derivacions. Tot i que, el nombre global d'aquestes llistes d'espera haurien de ser superiors perquè els professionals sanitaris i el sistema de salut català no han treballat com solien a causa del coronavirus.