La pandèmia dispara la venda d'ordinadors

Tot i que al principi del confinament, les botigues especialitzades en la venda d’ordinadors, van témer el pitjor, que la pandèmia els afectés el negoci de forma negativa i haguessin de tancar, la pandèmia si els va afectar molt, però en sentit positiu. A Migdia Cope Catalunya i Andorra ens fem ressò d’una evidència, el teletreball i les classes per internet han fet créixer la demanda d'ordinadors, sobretot portàtils. Les botigues de Barcelona han experimentat un elevat increment en les vendes, sobretot en línia, però ara temen morir d’èxit. La demanda és molt alta, i el perill és quedar-se sense estoc, sobretot ara que estan preparant el Black Friday, i que els fabricants tenen problemes d’abastiment de producció. Situacions similars s'estan donant a la majoria de botigues d'informàtica de la ciutat. A les que tenen taller no paren de posar al dia ordinadors vells, de gent que ara els necessita. I entre les comandes de portàtils per estrenar, moltes són de grans quantitats i que provenen d’empreses que hi han d’abastir als seus treballadors perquè treballin des de casa. Treballadors i estudiants que han de continuar amb les seves activitats des de casa han impulsat enormement el sector de la venda i reparació d’ordinadors, un sector que havia quedat força estancat en els últims anys, i que ara està batent rècords, fins al punt de patir per la manca de subministrament. Les empreses distribuïdores de material informàtic constaten aquest increment de la demanda. "El darrer any ha crescut entre un 40 i un 50 % i això és moltíssim", concreta Iván González, director de Comunicació de Seidor, una empresa amb més de 5.000 treballadors. "Els fabricants no podien preveure-ho", afegeix. Tot i això, assegura, només alguns models concrets, els més buscats, costen de trobar. De la resta, en el pitjor dels casos, hi ha un retard en el lliurament.