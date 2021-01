La pandèmia ha deixat gairabé sense espectadors a les sales de cinema

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem de la situació de les sales de ciema a causa de la pandèmia. Pilar Sierra és la presidenta del gremi d'empresaris de cinema . Sense estrenes comercials, amb les resticcions actuals per la Covid i la competència de les plataformes digitals, moltes sales de cinema estan arribant a una situació límit. Unes quantes estan fent tancaments temporals. L'últim d'afegir-s'hi ha estat el Grup Balañá. L'empresa ha informat que a partir de dilluns, tancarà de forma temporal els cinemes Aribau i Gran Sarrià, tots dos de Barcelona. Balañá, això sí, mantindrà obertes la resta de sales que gestiona a la ciutat, és a dir, els cinemes Bosque, Balmes, Arenas i Glòries. Aquest dimarts, Yelmo també va prendre mesures. Tanca durant almenys 15 dies les més de 500 pantalles que té repartides en 50 complexos a tot l'estat, entre les quals hi ha 7 sales a Catalunya. Només fa excepció amb els cines de Madrid i Las Palmas de Gran Canaria, que continuaran oberts. A Catalunya, Yelmo té els Comèdia, l'Icària, el Baricentro, els Premium Castelldefels, els Premium Sant Cugat, Abrera i el Parc Central de Tarragona. La cadena Ocine manté oberts els cines de les Gavarres de Tarragona, Girona, Granollers i Màgic de Badalona, mentre que ha tancat els de Platja d'Aro, Blanes, Arenys, Sant Celoni, el Vendrell, Vila-seca i Roquetes. I aquest dimarts ha anunciat que afegeix dos cinemes més a la desena que ja tenia tancats. Són els de Tudela i els de Mendibil, a Irun. I Cinesa, líder de l'exhibició, té inoperatius complexos com Diagonal Mar o Llobregat Centre i, fins al 18 de febrer té altres sales tancades els dilluns i dimarts. En tots els casos, la idea és que les sales tornin a funcionar quan arribin temps millors.