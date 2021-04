Pallapupas. El poder curatiu del riure

Avui és el dia mundial de la Salut i un aspecte que ens ajuda és veure-ho des d'un punt de vista positiu i alegre, això se'n diu cura emocional a través del riure. Per parlar d'això ho farem amb l'Angie Rosales dels Pallapupas.

El bon humor ajuda molt a les curacions?

Sí, crec que després de la pandèmia tots tenim l'experiència de la importància de l'humor en un moment difícil de la vida. A vegades ens costa acceptar-ho, tots hem après que quan les coses no van bé, no és moment per riure, però l'experiència a l'hospital t'ensenya que és al revés, que com més difícil venen les coses més necessari és l'humor.

Com ha estat l'acció dels Pallapupas durant tota la pandèmia?

En un principi fora dels hospitals connectant-nos a través de les xarxes socials on fèiem directes, la tecnologia ens ha ajudat moltíssim. Al cap de dos mesos ja vam començar a entrar a la majoria d'hospitals tot i que encara hi ha alguns que no hem pogut entrar, però la cosa s'està normalitzant.

S'entén que el bon humor és una necessitat per una bona recuperació?

L'experiència els hospitals ens ha ensenyat això i d'una altra banda la imatge del pallasso està com molt deixada de la mà de déu. Nosaltres creiem que els pallassos haurien d'estar en el procés de curació i crear un estàndard als hospitals. El personal sanitari creu que el que fan els Pallapupas es converteix en terapèutic i a la vegada molt necessari.