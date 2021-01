Si o no a la paga fixa pels més petits?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem amb Jordi Voltas, doctor en pedagogia i president del Consell Social del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya sobre els premis econòmics als nens. Voltes creu que “la setmanada té pros i contres. Com a concepte, s’ha quedat antiquat, però com a eina per gestionar diners a l’àmbit familiar, és molt ric. Hi ha molts factors que poden influir en un efecte positiu o negatiu”. Jordi Voltas tambè ha dit que “Ens agradi o no, en el nostre context gairebé tot gira al voltant dels diners. Per això, és molt important que nenes i nens aprenguin a gestionar-se en aquests temes, és una cosa que forma part del desenvolupament de la seva autonomia. Per això no és mala idea donar-los una paga, perquè puguin anar aprenent i practicant la gestió dels diners per ells mateixos, i assumint les conseqüències de no tenir-ne una vegada que se’ls han gastat”. Els experts tambè diuen que : “El primer pas és la guardiola, amb la qual aprenen, amb sis o set anys, el concepte de l’estalvi. Amb set o vuit anys es pot començar amb la paga setmanal, una bona eina perquè ells administrin els diners quan es volen comprar alguna cosa, i no sempre comprar-ho nosaltres, pares i mares”. Sempre són edats orientatives, però entre els sis i els vuit anys poden ser edats adequades per rebra la primera paga. Gràcies a aquestes primeres eines [la setmanada i la guardiola] i a mesura que van madurant, els infants, quan ja són adolescents, poden administrar quantitats una mica més altes. Aquesta i altres noticies a cope.es/ barcelona o a les xarxes socials .