"Al otro lado del cuidado": El testimonio de 70 mujeres cuidadoras.

Hi ha un 70% de dones migrants que cuiden 24 hores una persona depenent a Catalunya i que viuen assatjament. La gran majoria de les cuidadores també reconeixen situacions de racisme i de classisme per part dels familiars de la persona que cuiden. No tenen contracte i cobren 600 euros al mes per treballar pràcticament cada dia de la setmana. Algunes fins i tot desenvolupen malalties com la fibromialgia i la depressió i no poden accedir a un tractament mèdic perquè no tenen la targeta sanitària. Les famílies no les empadronen amb elles i tampoc se les reconeix com a treballadores de la llar. Per tant, no tenen cap conveni que les defensi ni polítiques públiques que les ajudin. Aquestes són algunes dades de l'informe de l'Associació de Dones Migrants de Catalunya.

Ángeles Alquezar és coordinadora del documental “Al otro lado del cuidado”.

“Esta cifra del 70% es escandalosa, nos parece inaceptable, pero por desgracia es lo que hemos encontrado después de hablar con mujeres de diversos colectivos, de diversos territorios, y esa es la realidad en Cataluña”.

“Lo que nos encontramos es una situación de precariedad absoluta, de mucha vulnerabilidad del colectivo, que vienen como vienen: con muchas necesidades, expulsadas de su territorio... Todo está haciendo que ante la falta de políticas públicas se den estas situaciones. La mayoría de estas cuidadoras vienen de Colombia, Honduras, Nicaragua... pero también tenemos situaciones con personas de Marruecos... son muchas nacionalidades y gente que viene de todo el mundo. Y la problemática es la misma. De hecho muchas de estas mujeres tienen perfiles profesionales muy superiores a los trabajos que están desarrollando. Ese es uno de los mitos que hay que derribar, porque mucha gente piensa que si alguien viene de fuera va a tener un nivel bajo o nulo de estudios, y eso no es así en muchísimos casos. Y lo peor es que muchas de estas mujeres no denuncian muchas veces. Sí que hay mujeres valientes que ya se atreven a denunciar, pero hay muchas que sienten ese riesgo de perder el trabajo y no dicen nada”.

Una problemàtica que ens hauria de fer pensar a tots i de la que hem volgut parlar avui a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.