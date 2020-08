"Onward" un món de fantasia suburbana creat per Pixar

Cada dia tanquem el programa amb l'Alain Garrido, crític de cinema, i les recomanacions peliculeras que ens dona per a veure durant el dia, ja sigui en plataformes de cinema com el sales. Aquestes són les d'avui:

"ONWARD"

Ambientat en un món de fantasia suburbana, dos germans follets adolescents, Ian i Barley Lightfood, s'embarquen en una aventura en la qual es proposen descobrir si existeix encara una mica de màgia en el món que els permeti passar un últim dia amb el seu pare, que va morir quan ells eren encara molt petits com per a poder recordar-ho.

Per a animar-lo, la seva mare Llorer li mostra a ell i a Barley un regal que va ser deixat pel seu pare, Wilden Lightfoot.

Barley s'adona que el regal és un bàcul màgic i desxifra que Wilden els va deixar com a herència un encanteri per a portar-lo a la vida de tornada per un dia a través de la màgia i una gemma fènix, però quan Barley intenta usar el bàcul no és capaç d'activar la màgia.

"THE WAY BACK"

Una antiga estrella del bàsquet caiguda en desgràcia i sumit en el terrible món de les addiccions tracta de tornar a la sendera correcta com a entrenador d'un equip d'institut la major peculiaritat del qual és estar compost per un variat grup d'estudiants.

Jack Cunningham és un obrer de construcció alcohòlic que és separat des de la seva dona, Angela.

Estona a Thanksgiving sopar amb la seva mare, la seva germana Beth, i la seva família, Beth revela que amics, incloent Angela, tingues expressat preocupar aproximadament seu beure i aïllament des d'amics i família.

A l'endemà, Jack rep una trucada des de Pare Devine al seu Bisbe d'institut del catòlic Hayes, on era un jugador de bàsquet de l'astre i va portar l'equip a campionats múltiples.