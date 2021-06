Olot es desespera després de quaranta anys esperant la variant

"No és un vial, és un carrer" és la plataforma d'Olot què demana cala carretera no passi pel mig de la població i reclama la construcció de la variant que permeti desviar el trànsit pesat que passa cada dia per davant de les seves cases. Tenim en el programa d'avui el Ton Torner un dels portaveus de la plataforma.



-Quina és la situació en aquest moment amb l'Avinguda Sant Jordi d'Olot?



Això és una problemàtica que arrenca per part dels veïns més veterans que porten entre 30 i 40 anys. La idea era fer un vial per treure el trànsit del qual era l'antiga carretera nacional i que estaria al carrer Nou de tota la vida. Es va projectar un vial de diverses maneres i es van anar descartant, finalment es va optar per fer un gir inesperat a la dreta que anava cap a un bar històric amb uns carrers que no estaven preparats per ser un vial com ells pretenen dir-ne. Aquest trànsit intern ens l'hem menjat amb aquest vial què van construir fa dos anys i per això diem que no és un vial és un carrer perquè hi ha trams que som menys que un carrer perquè són molt estrets i no tenen el ferm ni l'amplada també hi ha una zona escolar llavors simplificant tot això a l'únic lloc que poden passar vehicles de nou dones o més és a la nostra avinguda.



-Per què encara no s'ha fet aquesta variant després de tants anys i tantes reclamacions?



Això és competència de la Generalitat, però també hi ha un petit tros que depenia de l'estat. Hi hauria d'haver un acord entre els dos.