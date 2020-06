La OCU posa en marxa la campanya #mascarillasparatodos

La Organització de Consumidors i Usuaris, la OCU, ha posat en marxa una campanya per sol.licitar mascaretes gratuïtes. Afirmen que complir amb l'obligació de portar la mascareta té un cost de 110 euros al mes per a una família de 4 membres, i no totes les famílies es poden permetre aquesta despesa. Avui volem saludar a Enrique García, portaveu de la OCU. #mascarillasparatodos és la campanya, i ja està a les xarxes socials: "Bàsicament el que demanem és uan cosa molt simple: Que es garantitzi l'accés dels ciutadans a les mascaretes, i sobretot als nens. Demanem també que es fixi el preu màxim per a totes les categories. Només les mascaretes quirúrgiques són les que ara tenen un preu màxim de 0,96 cèntims. Cumplir la norma té un cost de més de 100 euros al mes per a una família tipus. Això és com un nou rebut de la llum. Igual que existeix un bonus social per a la llum ,volem que, com a mínim, que les persones que estan en situació de vulnerabilitat puguin tenir mascaretes. Ja no és recomamable portar mascaretes, ara és obligatori. I per pagar aquest cos s'hauria d'ajudar a aquestes famílies. Volem que aquesta campanya arribi al màxim número de gent, que la gent es consciencii i es mobilitzi. A més recolzament, molt millor, clar. Sovint hem tingut recolzaments massius a campanyes, amb més de 50.000 persones signant a favor. Volem demanar a l'administració general de l'Estat i també a les comunitats autònomes que posin mesures en marxa que garantitzin que hi hagin mascaretes per a tothom"