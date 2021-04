Obrir Girona. Un assaig clínic per tenir més eines en la lluita contra la Covid

Un dels objectius urgents és que l'economia comenci a bategar en tots els sectors. Avui ens concentrem en el sector de l'hostaleria que és un dels més s'ha vist afectat. Començarà amb una nova iniciativa que es diu "Obrir Girona" i s'engegarà amb sopars en sis restaurants amb un aforament del 80%. Parlem amb el senyor Josep Carreras, president de l'associació de l'hostaleria de Girona.

-Que esperem d'aquesta nova iniciativa?

<< Aquesta iniciativa es va presentar al nostre sector i també en altres de la ciutat de Girona com el comerç, la història i la cultura. De moment només és el nostre sector el que acceptat aquesta proposta per fer la prova pilot. Volem demostrar la possibilitat d'obrir els restaurants durant més temps al migdia i els torns de nit, però sobretot transmetre la confiança que sí que es pot fer seguint els protocols amb les tecnologies d'avui dia.>>

-L'estrena va ser el passat 22 d'abril, com ha estat l'estrena?

<<L'experiència ha començat de manera tímida, però creiem que és un bon pas, hem de contrarestar el temor, entre tots farem que tot torni a la normalitat.>>

-Aquesta incitativa té un rerefons d'assaig clínic?

<<Si, s'estan fent certes proves de com es pot obrir sense córrer riscos. La societat ho demanda i ho necessita, sobretot en àmbits privats com són concerts.>>

-De cara a l'estiu tot apunta que la pandèmia estarà més controlada. Totes aquestes passes que esteu donant en el vostre sector per tornar a la normalitat valen la pena?

<< En primer lloc, aquesta gent que es dedica a fer aquestes previsions són arriscades i el que provoquen és que hi hagi el doble d'estrès. No pensem que amb les vacunes s'acabarà la covid, crec que cada any hi haurà casos i que haurem de vacunar-nos de nou. Aquestes mesures que estem prenent són per no tornar a passar una situació com la d'hivern passat, tancant sis mesos. Si comencem a treballar el problema des de ja, podrem trobar una possible solució.>>