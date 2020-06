Núria Gilgado, UGT: "És urgent regular el teletreball al nostre país"

Durant l'any 2019 més del 91% de la població ocupada assalariada no havia teletreballat cap dia. Des de l'inci del mes d'abril, la proporció de persones ocupades que ha començat a treballar ha estat del 30%. La UGT ha fet un estudi titulat "El teletreball com a eina i escenari laboral", i precissament d'aquest estudi volem parlar amb la Núria Gilgado. Però abans volem comentar amb ella les xifres d'atur a Catalunya: "Són unes xifres molt dolentes. Demostren que un mes més aquesta crisi sanitària afecta de manera directa a l'ocupació, a tot el país però especialment a Catalunya. Molta gent ha estat acomiadada. Tenim una estructura de treball que soporta molts treballs temporals i precaris. Hem de treballar perquè tota la gent que està en un expedient temporal pugui tornar a la feina, i es pugui tornar a crear ocupació". I sobre el teletreball la Núria ens diu que "El teletreball ha arribat per quedar-se. Hem d'aprofitar aquesta situació que ens ha obligat a mantenir a molts treballadors a casa. Hem de regular aquesta experiència, veure què s'ha de canviar, i tenim l'oportunitat d'instaurar el teletreball amb garanties i amb drets. Per això hem fet aquest estudi, on hem vist que abans de la pandèmia més del 90% de la població mai havia teletreballat. Ara volem regular el teletreball i garantir que les persones que vulguin fer-ho ho puguin fer amb tots els seus drets. Segons l'estudi més del 57% dels treballadors podrien ser teletreballadors. És una qüestió prioritària regular el teletreball. A la nova normalitat que ha d'arribar després de la pandèmia i del confinament, el teletreball ha de tenir un lloc clau al mercat laboral.