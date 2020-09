Núria Gilgado, UGT : "No es treballa més per passar més hores a l'oficina"

Avui volem parlar del teletreball. Una pràctica que, a causa de la pandèmia, s'ha extès molt per moltes empreses de tota Espanya. En els darrers dies s'ha donat llum verda a una nova llei que regularà el teletreball, definint quan un treballador està teletreballant i regulant els drets i deures que té aquest treballador encara que estigui treballant des de casa seva. Volem saludar a la Núria Gilgado que és secretària de política sindical de la UGT a Catalunyam i és que ja tenim aquí el decret que regula el teletreball i a la Núria li volem preguntar què li sembla i si és suficient: "Aquesta llei és necessària, sense dubte. El teletreball no estava regulat. Si és suficient ? Doncs creiem que falten coses, s'han deixat la negociació col.lectiva i haurem de negociar per poder ampliar la norma, però està clar que ara ja tenim una norma que protegeix als treballadors i treballadores que estan fent treball a distància." Segons les dades, el 64% dels espanyols volen teletreballar. Està clar que per tal que el teletreball sigui una realitat ha d'haver una confiança entre empresari i treballador: "Sí, estic d'acord que ha d'haver confiança, però també cal dret, també cal regulació, per tal que el teletreball es faci amb totes les garanties i tenint en compte coses com la prevenció de riscos laborals. Al nostre país s'ha viscut molt la cultura del presencialisme, i no és cert que es treballa més a més temps estiguis a la oficina. El fet de no veure directament al treballador està generant desconfiança a moltes empreses, però també hi han moltes que estan entenent que això és pot fer, que es pot confiar en els treballadors i que fins i tot es pot augmentar la producció i els beneficis".