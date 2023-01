El nucli de la Terra s'atura?

Uns científics xinesos anunciaven aquests dies des de la Universitat de Pequín un estudi sobre el comportament del nucli de la terra on confirmaven que el nucli de la terra s'ha alentit i fins i tot havia començat a girar en sentit contrari. Les especulacions sobre els seus possibles efectes han alarmat a mig món. Ens dona més detalls l'astrofísic i divulgador científic, Joan Antón Català



- Ens pots fer un petit resum i explicar que està passant.



Recordarem durant molt de temps aquesta notícia i la desinformació que s'ha creat. Primer de tot, hem de saber que no hi ha cap part de la terra, ni el nucli ni la superfície que hagin deixat de girar. I òbviament tampoc hi ha cap part del planeta que giri en sentit contrari. Tot el planeta gira (sempre ho ha fet des que es va formar) en la mateixa direcció, que és d'oest a est.



- Aquesta notícia no seria certa del tot?



La notícia científica sí que és certa, però la interpretació que s'està fent en els titulars no. Fa anys que sabem que la terra no és un cos sòlid sinó que està format per diferents capes internes com per exemple el mantell que és la capa més important i l'interior de la terra que decebent des de fa molt de temps que és metàl·lic i sòlid seria el cor de la terra. Sabem que totes aquestes ones que formen l'interior de la terra giren en la mateixa direcció, però sí que és veritat que tenen variacions en la seva velocitat de gir és a dir que no totes giren a la mateixa velocitat.



- Tot això és pot saber per l'estudi dels terratrèmols?



Sí, les úniques eines que podem tenir per saber-ho és l'estudi del rebot de la zona sísmica, quan entren a l'interior de la terra i reboten i de l'estudi d'aquestes zones ens aporten moltíssima informació de com és l'interior del nostre planeta.