La nuclear és energia verda?

Què és l'energia verda i fins on arriba? L'organització Green Peace acaba d'emprendre accions legals contra la Unió Europea per haver classificat l'energia nuclear i el gas com energies verdes. Intentarem treure aigua clara amb el professor associat departament d'enginyeria mecànica i construcció industrial UdG, Alexandre Deltell.



- L'energia nuclear i el gas es poden considerar com energia verda?



L'energia verda com qualsevol etiqueta abstracte, dependrà de com es defineixi. La polèmica a causa de la dimissió d'alguns assessors de la Unió Europea, va ser per la mateixa definició de l'energia verda. Què és una energia verda? En aquest cas en concret, i segons la Unió Europea és aquella que emeti menys de 270 grams de diòxid de carboni per kilowatt hora d'energia produïda, mentre que aquests assessors havíem proposat en un primer moment que no fossin 270 grams sinó que 100 grams. Què és verd i no és verd? En aquest context és quan s'emet més o menys diòxid de carboni.



- La seva definició depèn d'una situació política i no pas científica?



Els assessors científics que han dimitit als seus càrrecs, ha estat perquè ells són d'alguna manera els que impulsen i conformen aquesta definició. El que passa és que políticament hi ha hagut un canvi d'última hora on s'ha confirmat que serà la que emeti menys de 100 grams de diòxid de carboni per kilowatt hora d'energia produïda.



Aquests 270 tampoc és sorprenent perquè quan observes les xifres de la comissió econòmica es pot veure que les instal·lacions de producció d'electricitat amb cicles combinats de gas natural, normalment tenen unes emissions de 400, per tant, està molt per sobre d'aquestes dues xifres.

El que passa és que hi ha unes tecnologies que ens permeten capturar aquest CO? i, per tant, emetre menys, les centrals que incorporen aquestes tecnologies més o menys xifren les seves emissions entre 90 i 220, en conseqüència, sembla que aquests 270 és com un missatge de la Unió Europea on diu que combinat abans amb gas natural, les convencionals que teníem fins ara, no entraran dintre d'aquestes facilitats que s'està fixant ara, però les que capturen aquestes emissions de CO? sí que seran susceptibles d'entrar.