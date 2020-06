Novetats més importants de la Fase 2 de la desescalada

PROTECCIÓ CIVIL . FASE 2

Gairebé tres mesos després de decretar l’estat d’alarma, Catalunya abandona del tot la fase 1 de la desescalada

La regió metropolitana de Barcelona, la capital i també les terres de Lleida avancen a la fase 2, on ja hi ha les comarques gironines, la Catalunya Central, l’Alt Penedès i el Garraf. A més a més, el camp de Tarragona, les terres de l’Ebre, l’Alt Pirineu i l’Aran ja passen a la fase 3, i es queden a només un pas d’allò que s’ha anomenat “nova normalitat”.

Camp de Tarragona, les terres de l’Ebre, l’Alt Pirineu i l’Aran, ja són a l’última fase de la desescalada. Això vol dir que una mica més d’un 10% dels catalans ja estan a un pas de l’anomenada nova normalitat.

Repassem què es pot fer a partir de la fase 2

Trobades i reunions

Es permeten per a un màxim de 15 persones. S’eliminen les franges horàries per fer esport i passejar. Sí que es manté la restricció per a les persones de més de 70 anys, que poden sortir de les 10 del matí a les 12 del migdia i de les 7 a les 8 del vespre.

Comerços

Ja poden obrir tots, sense límit de superfície, però només poden omplir la botiga fins al 40% de l’aforament. Només hi pot entrar un client si no es poden garantir els 2 metres de distància.

Centres comercials

Ja poden obrir amb un 30% de l’aforament a les zones comunes i un 40% a dins de les botigues. Però encara no poden fer servir les zones lúdiques, per exemple, les infantils.

Bars i restaurants

Els clients ja poden consumir a dins dels locals, amb un màxim del 40% de l’aforament i sempre asseguts en taules. Preferentment, amb reserva prèvia. Les discoteques i bars d’oci nocturn encara no poden obrir.

Hotels

Ja poden obrir les zones comunes sempre que estiguin només a un terç de l’aforament. També poden recuperar les activitats en grup, preferentment a l’aire lliure i limitades a 20 persones, i sempre mantenint la distància.

Escoles

Reobren els centres escolars no universitaris en les condicions que ha fixat el Departament d’Educació i de manera progressiva. Per exemple, l’Ajuntament de Barcelona ja ha informat les famílies que les llars d’infants no obriran, com a mínim, fins al dilluns 15 de juny.

També reobren les autoescoles i acadèmies amb un terç de l’aforament. En les pràctiques de conduir cal fer servir mascareta i desinfectar el cotxe després de cada alumne.

Activitats culturals

Poden obrir els cinemes, teatres i auditoris amb un terç de l’aforament i sempre que tingui butaques preassignades. No poden oferir servei de guarda-roba ni de consigna. Les biblioteques també poden tenir zona de préstec i consultes, però encara no es poden fer servir els ordinadors ni les sales infantils.

Poden tornar a obrir les residències i centres d’investigació. Es poden fer congressos i conferències científiques amb un màxim de 50 assistents.

Esport

A les piscines cal cita prèvia i un aforament màxim del 30%. Ja es permet banyar-se i prendre el sol a la platja sense ser esportista. Ha de ser en grups d’un màxim de 15 persones i sempre mantenint les distàncies.

Cerimònies i enterraments

Els casaments i les celebracions religioses es poden fer amb un aforament del 50% i un màxim de 100 persones si és a l’aire lliure, i 5 en un lloc tancat. Els enterraments i crematoris, tenen un límit de 25 persones, igual que les vetlles si es fan a l’aire lliure, en canvi, es redueixen a 15 en espais tancats.

Trobades i reunions

Ja se’n poden fer amb un màxim de 20 persones i s’eliminen del tot les franges horàries. Però la recomanació és extremar les mesures de precaució si hi ha persones vulnerables.

Bars i restaurants

Ja poden omplir la meitat de les taules del local i també fer servir les barres, amb clients a peu dret, sempre que mantinguin la distància de 2 metres. Les terrasses ja es poden omplir al 75%, però amb la limitació de 20 persones per taula.

Discoteques i oci nocturn

El BOE ha corregit la prohibició d’obrir per als locals d’oci nocturn, que finalment sí que podran obrir amb un terç de l’aforament. També els casinos, bingos i establiments de joc d’atzar.

Comerços

Poden obrir amb la meitat de l’aforament i, com a la fase 2, ja no hi ha límit de superfície. També es poden omplir fins al 40% les zones comunes dels centres comercials i fins al 50% les botigues d’aquestes superfícies, que hauran d’establir un horari on tinguin prioritat els més grans de 65 anys.

Cultura

Teatres, cinemes i auditoris poden obrir amb la meitat de les butaques plenes, sempre que es puguin assignar prèviament. També poden arribar al 50% de l’aforament els museus. Les biblioteques poden fer servir les sales d’estudi i fer activitats fins al 50% de les places. Els espectacles a l’aire lliure poden ser de fins a 800 persones, però sempre assegudes i respectant la distància.

Turisme

Es poden fer visites guiades en grups de 20 persones com a màxim. No es poden repartir audioguies ni documents explicatius. Els centres recreatius, zoològics i aquaris poden obrir amb la meitat de l’aforament i només un terç en les atraccions i espais tancats.

Esport

Es poden fer entrenaments i partits en lligues no professionals federades, sempre evitant superar la meitat de la capacitat de les instal·lacions. Al gimnàs ja no cal cita prèvia i es poden fer servir els vestidors i les dutxes.

Cerimònies i enterraments

Els casaments es poden fer amb un màxim de 150 persones a l’aire lliure i 75 en recintes tancats sempre que no se superin les tres quartes parts de l’aforament. Els enterraments seran de màxim mig centenar de persones i 25 quan siguin en un espai tancat.

La mascareta

De moment continua sent obligatòria sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat, també a l’aire lliure.