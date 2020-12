Novetats declaració de Renda 2020

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, Concha Forteza, membre de la comissió fiscal del Col.legi Oficial de Gestors Adminsitratius de Catalunya. Atenció a tots els que aquest any hàgiu estat amb un ERTO o bé l’empresa us hagi comprat material per teletreballar. O si, per exemple, us han pagat la factura de la llum perquè el consum s’ha disparat pel fet de treballar des de casa. Totes aquestes particularitats que aquest any han afectat tantes persones cal tenir-les en compte a l’hora de fer la declaració de la renda. D’aquesta manera ens estalviarem emportar-nos un disgust quan arribi el moment. A continuació us expliquem una sèrie de consideracions importants a tenir en compte per, com a mínim, parar el cop quan hàgim de declarar l’exercici fiscal d’aquest 2020, l’any de l’arribada de la pandèmia. Normalment una persona que no supera els 22.000 euros anuals de sou brut no ha de fer la declaració de la renda, però si aquest any s’ha vist immersa en un ERTO, sí que l’haurà de presentar, perquè representa que ha tingut dos pagadors, i aquí el límit salarial baixa als 14.000 euros. Si l’empresa ha entregat materials de teletreball com ara ordinadors, mòbils o tauletes, s’hauran de fer constar amb una addenda al contracte de treball. Si no, es podrà considerar com una retribució en espècies al treballador i no quedarà exempt de tributar. Igual que les factures domèstiques de la llum que hagi pogut assumir l’empresa. Si algú s’ha traslladat de comunitat autònoma per teletreballar, haurà de calcular en quin territori ha viscut més dies aquest any per declarar a un lloc o l’altre, i que no el penalitzin. D’altra banda, les deduccions per maternitat o per ser família nombrosa també es veuen afectades. Es necessita que les dues persones de la família estiguin treballant de manera efectiva, i cobrar de l’atur no es considera treballar. Per tant, aquest any cal anar especialment amb molt de compte.