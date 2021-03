Noves protestes contra les autopistes urbanes

Hi ha hagut protestes en diferents ciutats de Catalunya que de mica en mica va creixent sobretot amb un objectiu clar què és la contaminació atmosfèrica i acústica de les ciutats. Aquesta protesta ha crescut en cent ciutats catalanes contra les autopistes urbanes. Parlarem d'aquesta situació amb el Guille López que és portaveu d'Eixample Respira.

A què li diem a autopista urbana?

Guille López "Nosaltres li diem autopista urbana al que molts veïns de Barcelona i Catalunya ens ho trobem quan sortim al carrer. Són aquests carrers que en realitat no ho són, sinó que són autopistes amb més de dos carrils de circulació per a cotxes o en l'espai dedicat al vianant el verd, també es troben reduïts. Són aquests carrers dissenyats per moure el màxim de cotxes i que no són compatibles amb la vida."

Quants hi ha a Barcelona?

Guille López "S'estimen que 350.000 vehicles la creuen cada dia en carrers, com el carrer Aragó és on va haver-hi aquest diumenge protestes. On circulen una mitjana de 90.000 vehicles al dia, pensem que el carrer Aragó viuen centenars de milers de persones i cada dia quan obren les finestres de casa seva, quan porten els seus fills a l'escola o quan van a comprar s'estan trobant amb aquest problema, aquestes artèries de cotxes. Molts pobles han decidit treure la carretera nacional que els creua, a Barcelona a hauríem de fer mateix i eliminar aquests carrers i donar més prioritat els vianants."

Aconseguir-ho no seria difícil?

Guille López "Nosaltres creiem que la ciutat ha de seguir sent un lloc ple de gent i pròspera, però no per això hem de continuar amb aquest model de mobilitat que es basa principalment en el sector una persona un cotxe això és insostenible que en àrees metropolitanes tan densament poblades com la de Barcelona continuem apostant per aquest model. El problema és que fa molts anys i aquí no és culpa dels ciutadans si no té les administracions que han incentivat l'ús del vehicle privat per fer els desplaçaments. Nosaltres no exigim els propietaris dels cotxes si no a les administracions que canviïn les normes dels llocs i que deixin d'incentivar una ciutat pels cotxes i dissenyem la pel transport públic per la mobilitat activa."

S'hauria de reforçar el transport públic?

Guille López "Si, però també s'ha d'incentivar el cotxe i la moto, portem molts anys que les administracions han posat excessives facilitats, un exemple molt clar, avui en dia és possible creuar Barcelona d'est a oest en qüestió de minuts gràcies de la gran onada verda que molts d'aquests carrers tenen i gràcies a aquests múltiples carrils que hi ha en aquests carrers d'autobús o altres tipus de mobilitats."

Els ajuntaments estan per la labor?

Guille López "Sí, quan el diagnòstic tots estem d'acord, ens hem reunit amb els partits polítics hi estem d'acord. L'evidencia científica és tan alta, estem incomplint els nivells de contaminació Barcelona des de l'any 2010. D'altra banda el que ens preocupa als veïns de les famílies és que aquesta contaminació afecta greument a la salut de tots per això ens estem mobilitzant i per això estem exigint canvis a les administracions. El canvi l'hem pogut apreciar amb el confinament."

Els nous models de cotxe d'hidrogen o elèctrics ajudarien?

Guille López "Sens dubte reduiria una mica de contaminació tot i que el cotxe elèctric també contamina per la pressió que produeixen les rodes o els costos de la fabricació d'aquell vehicle. Creiem que la mobilitat a la ciutat ha de ser sostenible, compartida i viable, el transport públic seria la millor opció."