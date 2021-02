Noves mesures per conduir un patinet per la ciutat sense ser sancionat

Avui a Migdia a Cope Catalunya i Andorra parlem de patinets a Barcelona. Ho fem amb Rosa Alarcón, regidora de movilidad del ayuntamiento de Barcelona. Des del 2017 l’Ajuntament de Barcelona compta amb una normativa pionera per regular la circulació de vehicles de mobilitat personal a motor i els cicles de més de dues rodes. Està recollida a l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles, i estableix en quines condicions s’han de desplaçar per la ciutat els patinets elèctrics, a més de les rodes elèctriques o els segways, entre d’altres. En línia similar, el passat mes de novembre el Consell de Ministres va aprovar un reial decret en matèria de mesures urbanes de trànsit on es regulen els requisits tècnics i les condicions de desplaçament dels vehicles de mobilitat personal. En base a ambdues normatives, a partir d’aquest 2021, ha quedat establert que a Barcelona els patinets elèctrics en cap cas poden circular ni per les voreres ni per altres zones de vianants. Les vies per on si que es poden desplaçar, sense maniobrar de forma que pugui posar en risc la seguretat de les persones, són les següents:

Carril bici en vorera a un màxim de 10 km/h. Carril bici en calçada a un màxim de 25 Km/h, amb obligació de reduir la velocitat als passos de vianants. Calçada zona 30. Parcs a un màxim de 10 km/h.

Per tal de garantir el compliment d’aquests punts i per reduir el nombre de víctimes i la gravetat de les lesions, en concret en les que estan implicats els vehicles de mobilitat personal i bicicletes, la Guàrdia Urbana de Barcelona inicia a partir de la setmana vinent un reforç del dispositiu específic per controlar el correcte ús i circulació dels cicles, bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes. També seran objecte de control les obligacions dels conductors d’altres tipus de vehicles a motor i vianants en relació als ciclistes i als conductors del VMP. Aquest dispositiu es realitzarà en diferents punts de tots els districtes de la ciutat.

El cos de policia barceloní també realitzarà una tasca informativa sobre la nova regulació respecte a la definició de vehicles de mobilitat personal per tal d’informar als conductors i a la ciutadania en general de les seves implicacions.