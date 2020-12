Noves mesures de la Generalitat fins el 11 de gener per frenar la pandèmia

El govern de la Generalitat estableix noves restriccions per frenar els contagis de covid-19 que afectaran especialment la mobilitat i la restauració. Les mesures entraran en vigor dilluns 21 de desembre i s’allargaran fins a l’11 de gener. Hem parlat de les noves mesures amb Inma soler, subdirectora de Protecció civil a Migdia Cope Catalunya i andorra. Durant aquest període la mobilitat serà comarcal i es permetrà l’obertura de bars i restaurants per esmorzar i dinar, mentre que els sopars s’hauran de servir per emportar o a domicili. Durant els dies de festa de Nadal hi haurà excepcions de mobilitat per poder visitar els familiars. Són les noves mesures que ha presentat aquest divendres la Generalitat. El govern limita les trobades a un màxim de 6 persones fins a l’11 de gener, tot i que recomana mantenir-se únicament amb la bombolla de convivència “sempre que sigui possible”. En canvi, els dies festius de Nadal, és a dir, el 25, 25, 26 i 31 de desembre i l’1 i el 6 de gener, el nombre màxim s’amplia a les 10 persones, sempre que siguin com a màxim de Es manté el confinament perimetral de Catalunya fins a l’11 de gener, amb excepció de les visites a familiars. La novetat és que s’estableix la mobilitat comarcal durant tota la setmana. Aquí, però, hi ha excepcions destacades per a les bombolles de convivència: per visites a familiars. per desplaçar-se a una segona residència, per anar a un establiment hoteler o rural. Un altre de les restriccions afecta a la restauració. A partir de dilluns 21 de desembre, els bars i restaurants podran obrir però només en dues franges horàries: de 04.30 a 09.30 per servir esmorzars, i de 13 a 15.30 h per servir dinars. Els establiments que serveixen sopars podran sevir menjar per emportar de 19 a 22 h , i a domicili fins a les 23 h. Els establiments de restauració mantindran les mateixes limitacions d’aforament que ja estaven vigents fins ara, com l’aforament del 30 % a l’interior, un màxim de 4 persones per taula (6 si són d’un mateix grup bombolla), i les terrasses obertes. Els clients només es podran treure la mascareta per menjar o beure, i mentre parlen o esperen el menjar l’hauran de portar sempre posada. Pel que fa als comerços, ja siguin botigues o centres comercials, es manté l’aforament del 30 % a l’interior dels establiments. Als centres comercials, però, es tancaran els gimnasos i establiments de restauració per evitar que s’hi vagi a “passar el dia o a fer vida social”. També es manté l’aforament del 50 % als equipaments esportius a l’aire lliure i del 30 % als tancats, on s’haurà de demanar cita prèvia. Les activitats culturals es mantenen amb un 50 % d’aforament i un màxim de mil persones. També l’aforament als centres de culte, que serà del 30 % i d’un màxim de mil persones.