El 27 de novembre comença la Fira de Santa LLúcia

La Fira de Santa Llúcia 2020 omplirà previsiblement la plaça de la Catedral d’aquí a menys d’un mes, el 27 de novembre, però els firaires encara no tenen el vistiplau del Procicat per posar-la en marxa. Albert Deulofeu, President de la Fira, ha explicat a Migdia cope Catalunya i Andorra que : “Confien a tenir el permís dilluns vinent i que, per això, les activitats ja estan programades amb la intenció de posar-la en marxa”. Deulofeu ha assegurat que treballen “per fer una fira segura” que compleixi amb les mesures que estableix el Procicat. Per això, la d’aquest any serà “una fira amb perímetre delimitat” i amb dos controls d’accés – un a l’entrada i l’altre a sortida – on “es prendran les dades de contacte dels visitants i hi haurà gel hidroalcohòlic”. El president de l’Associació Fira de Santa Llúcia ha explicat que aquest any hi haurà menys parades perquè “no tothom vol córrer el risc”. De les 282 parades de l’any passat, aquest any n’hi haurà unes 126, ha dit Deulofeu. Aquesta reducció de parades permetrà als organitzadors esponjar els visitants en els 2.200 metres quadrats de superfície útil que hi ha a la plaça de la Catedral i calculen que l’aforament serà d’unes 900 persones, un 30 % del total. Per la seva banda, l’Ajuntament treballa per celebrar la fira “sempre que la situació sanitària ho permeti”. Els firaries volen que enguany la Fira de Sant LLúcia sigui més nadañlenca que mai. La que ja disposa del vistiplau del Procicat és la Fira de Nadal de la Sagrada Família. L’organització ja té totes les autoritzacions necessàries i se celebrarà si la situació sanitària ho permet.