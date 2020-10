El 20 i 21 de novembre de 2020 el Gran Recapte del coronavirus serà telemàtic

Al Migdia de Cope Catalunya i Andorra cada any parlem del Gran Recapte d’aliments, enguany es portarà a terme el 20 i 21 de novembre i s’haurà de fer de manera telemàtica. Per parlar-ne hem saludat en Lluís Fetjó, Director del Banc d’Aliments de Barcelona, perquè ens expliqui com serà aquest gran recapte. Afirma que caldrà canviar-ho tot a causa del moviment de mercaderies i persones que comporta aquesta gran acció, i que actualment no és possible. La possibilitat que es planteja i que ens ha explicat en Lluís, és que enguany, el Banc d’Aliments rebin donacions per part dels ciutadans i establiments, i ells mateixos s’encarregaran de comprar-ne els aliments, per després redistribuir-los entre les persones necessitades del nostre entorn, una altra opció és donar mitjançant del web del mateix banc d’aliments.

Les mobilitzacions, col·laboracions, les reunions i diferents propostes socials que s’han convertit en tradicionals per ajudar al gran recapte, enguany, no es podran dur a terme, i caldrà explicar molt bé en les pròximes setmanes a la població, com ho hauran de fer per poder ajudar, donat que aquest any, tot i les dificultats per a organitzar-ho, la recollida d’aliments és més important que mai, i serà essencial que torni a ser un gran èxit de solidaritat, la necessitat en aquest moment és immensa.

Tenim per davant un doble repte, canviar el format del gran recapte, i alhora, ajudar a més persones que mai, la situació és extrema i fa molt difícil mantenir els nivells de solidaritat alhora d’articular-los, en Lluís ens aporta una dada molt clara, actualment, el banc d’aliments, està repartint la meitat del que repartia abans de l’estiu.

Si voleu col·laborar fent aportacions per al gran recapte, ho podreu fer mitjançant el web www.granrecapte.com, a partir del 15 de novembre, aquest any, el Gran Recapte és més important que mai!