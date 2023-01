Nova reunió per evitar la vaga de sanitat

Metges de Catalunya (MC) i Salut s'han emplaçat a una nova trobada aquest dimarts per seguir negociant les millores del sistema sanitari que reclamen els facultatius i aturar les mobilitzacions previstes pels propers 25 i 26 de gener i els dies 1, 2 i 3 de febrer.

Després de gairebé sis hores de reunió, el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, ha afirmat en que "hi ha hagut progressos però no suficients per dir que s'ha tancat un acord".

Així, ha detallat que a hores d'ara els principals esculls estan relacionats amb aspectes retributius i amb les sobrecàrregues assistencials.

El sotsdirector del CatSalut, Alfredo García, ha apuntat que la reunió ha estat "intensa" però s'ha mostrat "optimista" de cara la propera trobada.

Optimisme i bones sensacions després de la reunió que Metges de Catalunya i Salut han mantingut aquest dilluns a la seu de la conselleria.

Segons ha explicat Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, en la trobada d’avui “hi ha hagut progressos importants però no suficients com per dir que hi ha un acord”. Així mateix, ha assenyalat que ambdues parts “estan més a prop” d’arribar a un acord i amb “més possibilitats” de desconvocar la vaga.

En aquest sentit, ha destacat que s’ha trobat consens en el tema de la formació continuada dels professionals, però ha admès que encara hi ha aspectes clau que els preocupen i pels que reclamen “un major grau de concreció”. Lleonart ha detallat que aquests corresponen a qüestions organitzatives, gestió de les agendes dels professionals i de les sobrecàrregues assistencials.

“Nosaltres proposem una concreció molt important pel que fa al nombre de visites a la mateixa hora i la proposta de Salut no fa menció a millorar aquest temps d’atenció”, ha aclarit.

Així mateix, ha assegurat que també cal seguir treballant per resoldre algunes discrepàncies en matèria retributiva i salarial.

“El Govern proposa portar determinades demandes a la mesa de l’ICS”, ha comentat el responsable de Metges de Catalunya que ha dit que totes aquestes millores estan supeditades a l’aprovació dels Pressupostos.

Per la seva banda, Alfredo García, sotsdirector del CatSalut, ha admès les discrepàncies en matèria organitzativa perquè “el sindicat opta per una concreció del nombre de visites tancada” i des de Salut aposten per un model més “obert” en què el metge pugui “gestionar-se la seva pròpia càrrega de treball en funció de les seves 'preferències”.

Pel que fa a la disponibilitat pressupostària, ha recordat que "tots els acords estan condicionats a ella". Per això ha considerat que és important que els comptes s'acabin tancant "perquè permetran dibuixar un escenari més còmode per aplicar aquestes millores".

Metges de Catalunya i Salut tornaran a trobar-se aquest dimarts a dos quarts de dues del migdia.





Cinc jornades de vaga

Tot plegat després que Metges de Catalunya, el sindicat majoritari entre el col·lectiu mèdic, hagi convocat cinc jornades de vaga pels propers 25 i 26 de gener i pels dies 1, 2 i 3 de febrer. La protesta inclourà aturades parcials i va dirigida als 25.000 metges que el sindicat calcula que treballen al sistema sanitari públic de Catalunya, en tots els àmbits assistencials.

Entre les reivindicacions hi ha contractar més metges per al sistema públic de salut, millores salarials o "dignificar" les consultes per assegurar la qualitat assistencial, amb agendes "raonables".

Tot i que inicialment la Mesa Sindical de Sanitat -una agrupació de diversos sindicats- també va sumar-se a les mobilitzacions, dissabte passat va anunciar que retirava la seva convocatòria de vaga per un defecte de forma. Aquesta crida a la vaga anava adreçada a diversos perfils sanitaris, no només els metges, i diferents sindicats. En concret, USOC, Infermeres de Catalunya, CATAC-CTS-IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barberà, COS, CSIF, FAPIC, SAE, FTC-IAC i PSI Lluitem.





Serveis mínims impugnats

Metges de Catalunya ha impugnat el decret de serveis mínims perquè l'ordre de Treball no feia referència als MIR. Fonts sindicals han recordat que aquests professionals no poden considerar-se plantilla i han advertit que, per tant, els centres sanitaris no els poden incloure en el calendari de laboral d'aquests dies. La previsió és que demà dimarts es publiqui un nou decret que reculli aquesta qüestió.

L'ordre de Treball s'ha fet pública aquest dilluns i fixa el normal funcionament dels serveis d'urgències i de les unitats especials com les UCI o les de neonatologia i els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital.

Pel que fa als centres d'assistència extrahospitalària, aquesta assistència urgent s'ha de garantir amb el 25% de la plantilla durant el primer dia i a partir del segon s'augmentarà a un terç de la plantilla.

També s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica i l'atenció d'emergències al 061.





A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general de metges de Catalunya, Xavier Lleonart (àudio).