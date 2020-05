La "nova realitat" també ha d'incloure el teletreball

Mar Sabadell Bocsh és experta en prevenció de riscos laborals i professora dels estudis d'economia i empresa de la UOC. Amb ella volem parlar, per exemple, de l'article 13 de l'estatut dels treballadors, que parla de la figura del teletreball, del fet de treballar a distància. Són moltes les persones que estan teletreballant. I el que volem preguntar es si aquest teletreball pot servir de model de cara a una possible ampliació d'aquesta manera de treballar: "Penso que estem adquirint una experiència en el teletreball. Hem d'arribar a una nova normalitat. El que passa és que no hi ha una normativa clara sobre el teletreball. Està reconegut, per l'article 13, i la única cosa que es diu és que han de preservar-se els mateixos drets que tenen els treballadors presencials. Les persones que estan fent teletreball a casa també han d'omplir el registre horari. Aquesta és una obligació per l'empresa. És l'empresa la que ha de facilitar que els treballadors portin un registre d'hores. La manera de controlar aquestes hores, si és en paper, o telemàtica, no té massa importància. El que si cal es saber quantes hores ha treballat la teva plantilla. Obviament teletreballar dificulta que hi hagi un control estricte de les hores que fem. Segurament l'empresari hauria de ser més flexible. Al menys aquest és el model de treball al que crec que ens hem d'encaminar. S'ha demostrat que la flexibilitat a l'hora de marcar el nostre propi horari i de decidir on treballem no només no resta beneficis a les empreses, sinó que en molts casos els augmenta.