Nova proposta pels estudiants que utilitzen el transport públic

Els estudiants de Fem-la pública han engegat la proposta T-Confinada perquè l'Autoritat del Transport Metropolità prolongui els títols de transport públic mentre les classes a les universitats siguin online. El 15 d'octubre les universitats catalanes van reprendre la formació online com a mesura per frenar l'augment de contagis i, per tant, fa tres setmanes que les classes presencials són pràcticament nul·les. Per això, els alumnes demanen que s'ampliï la validesa de les targetes, com es va fer després de la primera onada del coronavirus. La iniciativa es diu T-Confinada i han engegat una recollida de signatures per demostrar que es tracta d'una demanda compartida i àmplia entre els estudiants.

Els universitaris denuncien que amb el retorn a la docència online, no s'ha donat cap solució concreta. Per això, reclamen que s'ampliï la validesa dels títols de transport, i que el procés "sigui senzill, ràpid i eficaç" i que es pugui acreditar només amb la matrícula o amb el carnet d'estudiants.

Els estudiants demanen que la mesura s'apliqui a tots els títols de transport, incloent-hi els que havien estat ampliats durant el confinament del març. A banda, també proposen afegir altres ajudes que "garanteixin que les persones en situació socioeconòmica vulnerable no quedin a l'estacada".

El col·lectiu ha fet públic un manifest que disposa del suport de 12 entitats i organitzacions estudiantils i juvenils, com el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP), entre d'altres. EFE.

