Un nou fàrmac immunològic es mostra eficaç en el tractament del tumor cerebral més agressiu

Gràcies als bons resultats obtinguts al laboratori, s'ha engegat un estudi clínic fase I en pacients amb aquest tipus de tumor cerebral.

Actualment, només una fracció relativament petita de tots els tumors responen als tractaments amb immunoteràpia, que s'ha demostrat més eficaç en els tumors més immunogènics, com el melanoma i el càncer de pulmó.

Per això, el doctor Joan Seone, codirector del Programa de Recerca Preclínica i Translacional del VHIO, assenyala que els resultats són "molt rellevants" i cal ara validar-los amb un assaig clínic amb pacients.

De moment, l'estudi preclínic ha desenvolupat anticossos biespecífics (TCB segons les sigles en anglès) que ajuden a reclutar les cèl·lules immunes (cèl·lules T) perquè destrueixin les tumorals.

Els anticossos biespecífics s'uneixen per una banda a les cèl·lules de tumor i per l'altra a les cèl·lules T, perquè aquestes últimes entrin en contacte amb el tumor i l'eliminin.

Per al desenvolupament d'aquests anticossos cal poder comptar amb dianes específiques que facin que aquests anticossos s'uneixin només a les cèl·lules tumorals i no provoquin que el sistema immunitari acabi atacant també les sanes.

En el cas concret del glioblastoma, Seoane explica que hi ha una mutació del gen EGFR, la coneguda com a variant III, que és específica i concreta d'aquest tipus de tumor i que no és compartida per cap cèl·lula sana.

Això la converteix en una diana ideal per al desenvolupament de teràpies dirigides, encara que només és present en un 25% dels glioblastomes. És tenint en compte aquesta característica que s'ha desenvolupat un nou anticòs, l'EGFRvIII-TCB, que recluta cèl•lules T cap als tumors que expressen la mutació EGFRvIII.

L'anticòs compta amb tres braços: dos estan dirigits a la mutació EGFRvIII i l'altre s'uneix a les cèl·lules T. Això incrementa notablement la seva capacitat d'unir-se amb les cèl·lules tumorals i augmenta la infiltració i l'activació de les cèl·lules T en els glioblastomes que són positius a la mutació. "Quan la mutació no hi és present, l'anticòs no funciona i, per tant, només se'n beneficiaran els pacients amb tumors que expressin EGFRvIII", matisa Seoane.

Assaig clínic ja en marxa

Els bons resultats aconseguits a la fase de validació preclínica d'aquest fàrmac han servit perquè es posi en marxa un assaig clínic fase I que ja està reclutant pacients.

Aquest assaig tindrà com a objectiu comprovar la seguretat en els pacients, establir quines són les dosis més adequades i començar a aconseguir dades que n'avalin l'eficàcia en persones. Aquest assaig està dirigit per la doctora María Vieito, investigadora de la Unitat de Teràpia Molecular del Càncer (UITM)-CaixaResearch del VHIO en aquesta mateixa unitat.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el doctor Joan Seone, codirector del Programa de Recerca Preclínica i Translacional del VHIO, (àudio).