El nou espectacle làser del Tibidabo

El parc d'atraccions Tibidabo ofereix un nou espectacle durant les nits d'estiu. Làser Xou, com es denomina, és una exhibició que omple el parc de llum, música i color per a repassar la història del cinema amb efectes lumínics i sonors.

L'espectacle té lloc, de dimecres a diumenge, a les 21.30 hores en la plaça dels Somnis, abans del tancament del parc. A més, durant el mes d'agost, el Tibidabo amplia el seu calendari d'obertura i obre tots els dies d'11.00 hores a 23.00 hores.

El 16 de juny de 1900 comencen les obres dels accessos al cim del Tibidabo, amb un tramvia (conegut popularment com el Tramvia Blau) i un funicular. Paral·lelament, al cim, els treballs continuen amb l'aplanament i construcció de terrasses i edificis. El 29 d'octubre de 1901 se celebra la inauguració oficial de les noves instal·lacions i, paradoxalment, el funicular és la primera gran atracció del Parc d'atraccions atès el caràcter innovador a l'època d'aquest singular mitjà transport. Aquell any també arriben els primers punts d'oci, com ara les bàscules automàtiques i màquines de venda de postals.



La primera dècada es caracteritzarà per petites diversions com telescopis i prismàtics, gronxadors, tir Flobert, jocs de bitlles, els miralls, autòmats, estació de coloms missatgers, etc.; així com una gran quantitat d'actes de tots tipus: Cors d'en Clavé, bandes militars, orquestres i ascensions en globus, entre d'altres. Pel que fa als edificis, s'obren el Gran Cafè Restaurant Tibidabo i l'hotel Restaurant Coll, a més de la gran sala de festes, on s'intenta, sense aconseguir-ho, obrir algunes dependències com a casino.

