El nou batxillerat apunta a desastre

El Ministeri d’Educació ha proposat la reorganització dels programes d’ESO i batxillerat, inclosa l’obertura de noves assignatures (de 12 a 16 anys) i l’ampliació dels programes de grau (de 16 a 18 anys) a l’educació secundària obligatòria. Entre les novetats, a l'ESO s'actualitzen les assignatures i se'n creen de noves. Pel que fa a Batxillerat, el Ministeri d'Educació introdueix un nou itinerari que s'anomena general per a aquells alumnes que no es volen especialitzar. Parlarem amb el sindicat de professors de secundària ASPEC, Xavier Massó.



-Com veieu aquesta nova reforma?



D'entrada i sintetitzant ho definiria com un batxillerat Peter Pan, és a dir, estem davant d'un batxillerat que es podrà obtenir el títol amb assignatures suspeses, promoció automàtica de curs i només de dos anys. Hi ha dues noves especialitats, una d'elles resulta que és un segon batxillerat artístic dedicat a les arts escèniques sense de literatura universal i el segon és un batxillerat general que està pensat per als que no saben encara que fer. D'altra banda hi ha un altre problema suposant que es volgués fer seriosament tantes modalitats requereixen més professorat i instituts més grans, la tendència especialment a Catalunya ha convertit els instituts en molt localitzats, petits amb una mitjana de 500 alumnes, la qual cosa representa uns 50-65 professors.



-Quan acabi el curs, quins coneixements adquirirà l'alumne?



Estem anant cap enrere, la gran pregunta és quina formació tindran els alumnes de 18 anys que acabin el batxillerat en dos anys amb cinc assignatures suspeses i que després d'una junta d'avaluació, votació o per reclamació acabi aprovant, aquí em pregunto a quina carrera universitària podrà abordar.



-És que un dels objectius és maquillar les xifres de fracàs escolar sacrificant el futur i la formació de les persones?



És l'objectiu principal, l'únic que els hi preocupa en aquest moment són les estadístiques que periòdicament surten.