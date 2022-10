La nostàlgia és saludable?

A Catalunya ha crescut un 67% la venda de vinils en el primer semestre d'aquest any 2022. A vegades es crea una tendència de tornar el que teníem i segurament hi ha darrere una qüestió psicològica que ens podrà explicar l'investigador del departament, psicologia UdG, Xavier Oriol.



- Per què es produeix aquest fenomen?



Per una banda, al nostre cervell és molt immobilista perquè sempre busca la seguretat i supervivència És a dir tot allò que ens provoques i ens genera fer coses noves ens produeix un desgast des del punt de vista energètic i, per tant, el cervell d'alguna forma busca sempre la conservació.



- En la música hem avançat moltíssim, però hem tornat molt enrere amb els vinils.



Això ha de veure amb aquesta emoció que moltes vegades parlem a psicologia i en els últims anys. Està molt de moda la nostàlgia, d'alguna forma fa referència a intentar pensar en moments que per nosaltres en estat significatius i de vegades sol passar que li donem molta importància a allò que ens ha passat i que en recordar-ho ens adonem que estem molt millor ara en aquest moment present.



- Com es sol dir, la moda sempre torna, és com una mena de cicle. Tenim tendència a creure que el passat ha estat molt millor perquè no recordem els mals moments.



Sempre tenim la sensació del que hem viscut en el passat ha estat millor que el present. Hem de ser més positius i recordar aquells moments significatius, com pot ser un aniversari o un viatge. Tot això d'alguna manera pot ser molt significatiu i d'alguna forma ens permet créixer.