NoMoreMatildas contra el olvido de las científicas

Hoy en Migdia a Cope Cataluña y Andorra hablamos del efecto MATILDA. Osea, qué hubiera pasado en el mundo si determinados científicos que han cambiado la humanidad los últimos siglos hubiesen sido mujeres y no hombres. Nos explica el tema Joaquina Álvarez Marrón, expresidenta de AMIT, Asociación de Mujeres Investigadoras y tecnológicas y una de las creadoras de la campaña #NOMORE MATILDAS.

Si Einstein hubiera nacido mujer, hoy su nombre no sería célebre y el mérito de sus investigaciones se lo habría llevado algún compañero científico o, incluso, su marido. Es el que se conoce como efecto Matilda, en referencia a las injusticias hacia las científicas, y coge el nombre de Matilda Joslyn Gage, activista de los derechos de las mujeres. Esta carencia de reconocimiento de las mujeres no es solo un agravio hacia las investigadoras, sino que hace que las niñas tengan muchos menos referentes en los cuales mirarse y haya menos vocaciones científicas entre las estudiantes. Para revertir esta situación, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) ha puesto en marcha la campaña #NoMoreMatildas. Entre las investigadoras que aparecen a la campaña hay Nettie Stevens, descubridora de los cromosomas sexuales; Ada Lovelace, primera programadora de la historia, y Rosalind Franklin, descubridora de la estructura de doble hélice del ADN. Sus hitos, y las otros mujeres, se pueden consultar en el anexo para libros de texto a partir de quinto de primaria que ha preparado el AMIT. Uno de los objetivos de la iniciativa es que en los libros de texto de primaria, ESO y Bachillerato, aparezcan más científicas. Estudios de la Universitat de València y la Complutense de Madrid indican que los libros de la ESO tienen solo el 7,6% de referentes femeninos, y que las mujeres representan un 12% de las citas de trabajos académicos. Todo ello perpetúa los estereotipos y puerta las chicas a pensar, desde que son pequeñas, que son menos inteligentes o menos válidas para la ciencia que no los chicos. AMIT, denuncia que, todo y los adelantos legislativos de los últimos tiempos, todavía hay un perjuicio para las chicas. Según datos del Ministerio de Educación correspondientes al 2019, el porcentaje mujeres en carreras científicas es del 28,5%. En España, además, hay una tendencia a la baja. En los años 80, las mujeres eran el 30% de los estudiantes de Ingeniería informática, mientras que ahora solo el 12%. Y en Matemáticas, han pasado del 60% del año 2000 al 37% del 2018. Dentro de esta campaña para hacer visibles las mujeres a la ciencia, se han publicado en internet tres biografías imaginarias de Albert Einstein, Alexander Fleming y Rudolf Schrödinger, que invitan a pensar qué habría pasado si hubieran estado mujeres.tos son de Noël Lang y las ilustraciones, de Rodrigo García Llorca. La campaña tiene el apoyo de escritoras, periodistas, instituciones y medios de comunicación.