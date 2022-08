Només hi ha sang per cobrir les necessitats de cinc dies

El Banc de Sang i Teixits ha impulsat una campanya perquè la gent vaig a donar sang abans de marxar de vacances.

La institució preveu que en les properes setmanes les donacions baixin un 30%, més que els anys anteriors, i que faran falta unes 40.000 donacions entre juliol i agost per donar resposta als tractaments dels malalts.

Per això, ha posat en marxa un centre de trucades on gent coneguda trucaran donants per agrair-los el seu gest i animar-los a donar sang o plasma.

També ho faran persones que han rebut sang i voluntaris que no poden donar sang. El Banc disposa ara mateix de sang per als següents cinc dies, quan l'òptim és tenir-ne per a vuit.

El director assistencial, Enric Contreras, comenta que aquest any el descens de donacions fa dies que es nota, des de Sant Joan.

Ho ha relacionat amb el fet que és la primera temporada estiuenca sense restriccions i s'han aguditzat els efectes del canvi d'hàbits de la ciutadania, que afecta habitualment les donacions. Per això, el Banc també planteja col·lectes a municipis turístics.

Un total de 10.618 persones han donat sang per primer cop aquest 2022. Fins al maig, 7.403 persones s'han fet donats de sang per primer cop a Barcelona, 1.413 a Girona, 1.095 a Tarragona i 707 a Lleida. En un any normal, els nous donants eren uns 30.000 però durant la covid es va baixar als 22.113 el 2020 i els 21.308 el 2021.

El Banc de Sang ha apuntat que la millora de la situació epidemiològica i la recuperació de les campanyes grans i les maratons està permetent restablir poc a poc els nivells de donació previs a la pandèmia. Malgrat això, ha fet una crida a la donació per remuntar les reserves.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director assistencial del banc de sang i teixits, doctor Enric Contreras (àudio).