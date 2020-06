Només 81 residències d'avis de Barcelona poden rebre visites de familiars

Només 81 residències de les 260 de Barcelona podran rebre visites des d' aquest dilluns

Famílies de residents denuncien que no se'ls ha comunicat si al seu centre es permetran les visites

Amb l’entrada aquest dilluns a la fase 2 de la desescalada, les residències de la ciutat han començat a rebre visites dels familiars. Només ho poden fer aquelles que hagin estat catalogades com a verdes, és a dir, lliures de coronavirus i correctament sectoritzades. Segons el Departament de Salut, amb data de dilluns 1 de juny, només són 81 de les 260 que hi ha a Barcelona. Desconfinament a Catalunya: com avança?

Les residències poden ser considerades verdes, taronges o vermelles. Les taronges, 167 a Barcelona, són aquelles que tenen encara algun cas actiu de coronavirus o estan pendents d’acabar d’aplicar les mesures recomanades. En el cas de les vermelles, 17 a la ciutat, encara presenten casos de risc que podria produir un nou brot.

Els familiars se senten desinformats

Unes visites molt esperades per les famílies i els mateixos residents. Ara bé, alguns d’ells diuen que no han rebut “cap mena d’informació” sobre quina és la catalogació del seu centre. “, comenta que ha consultat diverses vegades amb els responsables de la gestió si el seu centre permetrà les visites però només hi ha “mutisme i més mutisme”.

Com han de ser les visites Les residències de gent gran han estat un dels principals focus de la pandèmia. Per tal d’evitar nous contagis, el Departament de Salut de la Generalitat ha elaborat una sèrie de protocols a seguir durant les visites de familiars a les residències.

• Una visita setmanal per resident i que el familiar sigui el mateix durant almenys dues setmanes

• La durada de la visita no pot superar els 30 minuts i es farà en un espai separat

• Ús obligatori de la mascareta i rentar-se les mans en arribar al centre

• Mantenir la distància de dos metres

No es permetrà l’entrada al centre de les persones que hagin estat confirmades de la covid-19, en contacte amb casos positius o que hagin presentat símptomes en les dues setmanes anteriors.